Жирков назвал «Локомотив» и «Спартак» главными разочарованиями сезона РПЛ

Бывший защитник «Зенита» Юрий Жирков в комментарии для «СЭ» назвал главные разочарования сезона РПЛ.

«Наверное, «Локомотив» сыграл не лучшим образом. У них хороший состав и подбор игроков. У «Спартака» тоже было все как-то не стабильно», — сказал Жирков СЭ.

«Локомотив» с 53 очками финишировал на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Спартак» расположился на пятой строчке с 50 очками.