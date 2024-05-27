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Калешин покинул пост главного тренера «Алании»

Виктория Кравченко
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Евгений Калешин.
Фото ФК «Алания»

Главный тренер «Алании» Евгений Калешин покинул свой пост, сообщает пресс-служба клуба. Он возглавлял команду с декабря 2023 года.

23 мая глава контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС Артур Григорьянц заявил, что Калешин оштрафован на 150 тысяч рублей и получил дисквалификацию на 1 месяц.

Калешин, во время работы главным тренером «Алании», получил красную карточку в первом тайме матча 33-го тура первой лиги против «СКА-Хабаровск» (0:1).

В конце ноября Калешин был отправлен в отставку с должности главного тренера «Акрона» из-за «разногласий в пути развития» с руководством.

Ранее Калешин работал тренером в «Краснодаре 2», «Кубани», «Урожае», «Балтике», «Твери».

ФК Алания (Владикавказ)
Евгений Калешин
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 И В Н П +/- О
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 Химки 34 20 6 8 56-39 66
2
 Динамо Мх 34 18 7 9 37-19 61
3
 Акрон 34 17 8 9 48-26 59
4
 Арсенал 34 13 16 5 39-25 55
5
 Родина 34 15 10 9 53-31 55
6
 Енисей 34 15 6 13 55-40 51
7
 Шинник 34 14 9 11 39-41 51
8
 Алания 34 12 13 9 42-42 49
9
 Тюмень 34 13 9 12 36-35 48
10
 Торпедо 34 12 11 11 33-33 47
11
 Нефтехимик 34 11 9 14 31-35 42
12
 КАМАЗ 34 10 11 13 30-36 41
13
 СКА-Хаб. 34 11 8 15 33-36 41
14
 Сокол 34 10 8 16 32-53 38
15
 Черноморец 34 7 14 13 30-38 35
16
 Ленинградец 34 8 10 16 27-44 34
17
 Волгарь 34 7 13 14 29-44 34
18
 Кубань 34 5 8 21 20-53 23
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Алания – Динамо Мх
 2 : 0
25.05 13:00
Родина – Нефтехимик
 3 : 0
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Шинник – Арсенал
 1 : 0
25.05 13:00
Акрон – СКА-Хаб.
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