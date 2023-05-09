«Денвер» — «Финикс»: прогноз на матч НБА 10 мая 2023 года
10 мая пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА от Западной конференции. «Денвер Наггетс» и «Финикс Сайз» сойдутся на «Болл Арене», после четырех встреч в противостоянии равенство (2:2). Игра начнется в 05.00 по московскому времени. В России легально не показывают баскетбольную лигу Северной Америки.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что шансы хозяев на победу предпочтительнее: поставить на успех «Денвера» в основное время можно с коэффициентом 1.56, это примерно 63% вероятности исхода. Выигрыш «Финикса» доступен с котировкой 2.75 (34%). Ничья идет за 18.0 (3%).
Верите в триумф андердога? Ставка в 1000 рублей на «Финикс» при благоприятном итоге принесет 2750 рублей.
Взять викторию «Наггетс» с учетом овертайма можно за 1.51, этот рынок на «Санз» предложен за 2.65. Правда, пока ни одна из команд в этом плей-офф не побеждала в дополнительном времени.
Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:
• Ф1(-2.5) идет за 1.66, Ф2(+2.5) — за 2.16;
• Ф1(-3.5) дана за 1.76, Ф2(+3.5) — за 2.03.
А еще вы можете угадать количество очков, которое наберут оба коллектива. К примеру, тотал больше 227.5 балла предложен за 1.82, ТМ 227.5 — за 1.90.
Вероятность того, что случится дополнительное время, оценена в серьезные 18.0, «овертайма не будет» можно выбрать за 1.01.
Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер» — «Финикс» 10 мая 2023 года
«Наггетс» стартовали в серии с двух уверенных домашних побед: в первой встрече преимущество составило 18 очков, во второй — 10. Дома «Денвер» выглядит мощно на протяжении всего плей-офф и еще не потерпел ни одного поражения. Против «Финикса» команда Майка Мэлоуна проводит достаточно результативные матчи: дважды набрали больше 120 очков, еще раз оформили 114. Также шикарную форму набрал лидер хозяев Никола Йокич: серб уже три игры подряд набивает минимум 30 баллов, а в последнем поединке накидал сопернику 53.
Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (115.5) за 1.82.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6