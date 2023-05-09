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«Денвер» — «Финикс»: прогноз на матч НБА 10 мая 2023 года

Прогноз на матч НБА «Денвер» — «Финикс» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Никола Йокич («Денвер Наггетс».
Фото Global Look Press

10 мая пройдет пятый матч полуфинальной серии плей-офф НБА от Западной конференции. «Денвер Наггетс» и «Финикс Сайз» сойдутся на «Болл Арене», после четырех встреч в противостоянии равенство (2:2). Игра начнется в 05.00 по московскому времени. В России легально не показывают баскетбольную лигу Северной Америки.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet считают, что шансы хозяев на победу предпочтительнее: поставить на успех «Денвера» в основное время можно с коэффициентом 1.56, это примерно 63% вероятности исхода. Выигрыш «Финикса» доступен с котировкой 2.75 (34%). Ничья идет за 18.0 (3%).

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Взять викторию «Наггетс» с учетом овертайма можно за 1.51, этот рынок на «Санз» предложен за 2.65. Правда, пока ни одна из команд в этом плей-офф не побеждала в дополнительном времени.

Также имеется широкий выбор ставок на результат с форой:

• Ф1(-2.5) идет за 1.66, Ф2(+2.5) — за 2.16;

• Ф1(-3.5) дана за 1.76, Ф2(+3.5) — за 2.03.

А еще вы можете угадать количество очков, которое наберут оба коллектива. К примеру, тотал больше 227.5 балла предложен за 1.82, ТМ 227.5 — за 1.90.

Вероятность того, что случится дополнительное время, оценена в серьезные 18.0, «овертайма не будет» можно выбрать за 1.01.

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Прогноз и ставка на матч НБА «Денвер» — «Финикс» 10 мая 2023 года

«Наггетс» стартовали в серии с двух уверенных домашних побед: в первой встрече преимущество составило 18 очков, во второй — 10. Дома «Денвер» выглядит мощно на протяжении всего плей-офф и еще не потерпел ни одного поражения. Против «Финикса» команда Майка Мэлоуна проводит достаточно результативные матчи: дважды набрали больше 120 очков, еще раз оформили 114. Также шикарную форму набрал лидер хозяев Никола Йокич: серб уже три игры подряд набивает минимум 30 баллов, а в последнем поединке накидал сопернику 53.

Рекомендуемая ставка: ИТБ1 (115.5) за 1.82.

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«Реал» — «Манчестер Сити»: прогноз на матч Лиги чемпионов 9 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
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