«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года
В ночь с 9 на 10 мая «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз» сойдутся в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли от Восточной конференции НХЛ. Пока минимальное преимущество на стороне команды Рода Бриндамора (2:1). Предстоящая встреча пройдет на льду «Пруденшиал центра» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.
Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 44% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 3.00 (32%), ничья идет за еще большие 3.95 (24%).
Ждете, что «Девилз» сравняют счет в противостоянии? Ставка в 1000 рублей на хозяев в случае выигрыша принесет 2150 рублей.
Триумф «Девс» с учетом овертайма предложен за 1.67, на викторию «Кейнс» в дополнительное время дали 2.19.
Также доступны рынки на результат с форой:
• Ф1(0) идет за 1.64, Ф2(0) — за 2.24;
• Ф1(-1) можно взять за 2.38, Ф2(+1) — за 1.56.
Аналитики не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы имеется за 1.94, ТМ 5.5 представлен за чуть меньшие 1.86. При этом во всех трех встречах серии оппоненты забрасывали минимум шесть голов на двоих.
Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Каролина»
Команды штампуют яркие поединки. В первых двух «Харрикейнз» победили крупно (5:1 и 6:1), но «Девилз» отметили перемещение серии на домашнюю арену еще более мощным разгромом (8:4). Вероятно, и в предстоящей схватке соперники порадуют большим количеством голов, тем более и в регулярном чемпионате они играли друг с другом результативно: только в 2023 году дважды забросили на двоих по восемь шайб.
Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.94.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6