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«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года

Прогноз на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Каролина» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Джек Хьюз («Нью-Джерс Девилз»).
Фото Твиттер «Нью-Джерси», Twitter

В ночь с 9 на 10 мая «Нью-Джерси Девилз» и «Каролина Харрикейнз» сойдутся в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Стэнли от Восточной конференции НХЛ. Пока минимальное преимущество на стороне команды Рода Бриндамора (2:1). Предстоящая встреча пройдет на льду «Пруденшиал центра» и начнется в 02.00 по московскому времени. В России легально не показывают североамериканскую лигу.

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Аналитики букмекерской компании Olimpbet отдали предпочтение хозяевам: поставить на победу «Нью-Джерси» в основное время можно с коэффициентом 2.15, что составляет примерно 44% вероятности исхода. Успех гостей оценен котировкой 3.00 (32%), ничья идет за еще большие 3.95 (24%).

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Триумф «Девс» с учетом овертайма предложен за 1.67, на викторию «Кейнс» в дополнительное время дали 2.19.

Также доступны рынки на результат с форой:

• Ф1(0) идет за 1.64, Ф2(0) — за 2.24;

• Ф1(-1) можно взять за 2.38, Ф2(+1) — за 1.56.

Аналитики не уверены, что матч получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы имеется за 1.94, ТМ 5.5 представлен за чуть меньшие 1.86. При этом во всех трех встречах серии оппоненты забрасывали минимум шесть голов на двоих.

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Прогноз и ставка на матч НХЛ «Нью-Джерси» — «Каролина»

Команды штампуют яркие поединки. В первых двух «Харрикейнз» победили крупно (5:1 и 6:1), но «Девилз» отметили перемещение серии на домашнюю арену еще более мощным разгромом (8:4). Вероятно, и в предстоящей схватке соперники порадуют большим количеством голов, тем более и в регулярном чемпионате они играли друг с другом результативно: только в 2023 году дважды забросили на двоих по восемь шайб.

Рекомендуемая ставка: ТБ 5.5 за 1.94.

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«Денвер» — «Финикс»: прогноз на матч НБА 10 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
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