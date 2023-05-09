«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 мая 2023 года онлайн в прямом эфире
9 мая в 22.00 по московскому времени в Мадриде начнется первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», обслужит ее арбитр из Португалии Артур Соареш Диаш. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.
«Манчестер Сити» — лидер котировок, по данным букмекерской компании ФОНБЕТ. Победу англичан можно взять за 2.15, вероятность такого исхода — примерно 46%. Успех «Реала» оценен в 3.50 (28%), ничья — в чуть большие 3.65 (26%).
Если поставить 1000 рублей на мадридцев и дождаться их триумфа, тогда выплата составит 3500 рублей.
Можете взять вариант «Реал» не проиграет» за 1.70, если верите в идеи Папы Карло и волшебство Бензема.
«Верх» в матче идет за приятные 1.73, «низ» — за 2.13. Если что, в 11 из 12 последних матчах с участием «Сити» забивалось не менее трех мячей.
Условие «обе забьют» доступно за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.35. Мало того что команды очень мощно играют в атаке, так еще перед этим матчем они потеряли двух основных защитников — Натана Аке и Эдера Милитао.
Наиболее вероятный автор гола очевиден — это Эрлинг Холанн из «Сити» (1.95). На счету лидера гонки бомбардиров ЛЧ уже 12 мячей. В составе «Реала» нужно следить за Бензема (2.35).
В составах команд полно креативных и техничных футболистов, поэтому стоит рассмотреть ставку на количество обводок: ТБ 28.5 идет за 1.68, ТМ 28.5 — за 2.05.
На победу «Сити» по числу ударов в створ коэффициент — 1.67, на успех «Реала» — 2.80. На равенство — 7.40.
Еще перед первым матчем можно выбрать команду, которая сыграет в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле: проход англичан оценен в 1.35, испанцев — в 3.35.
Первая ставка без рисков! Зарегистрируйся и получи фрибет 2000 рублей новым клиентам ФОНБЕТ с промокодом EXPRESS
18+ Реклама. Рекламодатель: ООО «ФОНКОР» (ИНН: 7726752148).
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6