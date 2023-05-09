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«Реал» — «Манчестер Сити»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 мая 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити» 9 мая 2023 года
Евгений Коростелев
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Джек Грилиш и Кевин де Брейне.
Фото Global Look Press

9 мая в 22.00 по московскому времени в Мадриде начнется первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу», обслужит ее арбитр из Португалии Артур Соареш Диаш. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru, а также телеканалы «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1» в 21.45 мск.

Лига чемпионов. 1/2 финала
09 мая, 22:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
Манчестер Сити

«Манчестер Сити» — лидер котировок, по данным букмекерской компании ФОНБЕТ. Победу англичан можно взять за 2.15, вероятность такого исхода — примерно 46%. Успех «Реала» оценен в 3.50 (28%), ничья — в чуть большие 3.65 (26%).

Если поставить 1000 рублей на мадридцев и дождаться их триумфа, тогда выплата составит 3500 рублей.

Можете взять вариант «Реал» не проиграет» за 1.70, если верите в идеи Папы Карло и волшебство Бензема.

«Верх» в матче идет за приятные 1.73, «низ» — за 2.13. Если что, в 11 из 12 последних матчах с участием «Сити» забивалось не менее трех мячей.

Условие «обе забьют» доступно за 1.62, «обе забьют — нет» — за 2.35. Мало того что команды очень мощно играют в атаке, так еще перед этим матчем они потеряли двух основных защитников — Натана Аке и Эдера Милитао.

Наиболее вероятный автор гола очевиден — это Эрлинг Холанн из «Сити» (1.95). На счету лидера гонки бомбардиров ЛЧ уже 12 мячей. В составе «Реала» нужно следить за Бензема (2.35).

 
Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Милан» — «Интер»: Жиру и Мартинес вряд ли забьют в битве двух «автобусов»

В составах команд полно креативных и техничных футболистов, поэтому стоит рассмотреть ставку на количество обводок: ТБ 28.5 идет за 1.68, ТМ 28.5 — за 2.05.

На победу «Сити» по числу ударов в створ коэффициент — 1.67, на успех «Реала» — 2.80. На равенство — 7.40.

Еще перед первым матчем можно выбрать команду, которая сыграет в финале, который состоится 10 июня в Стамбуле: проход англичан оценен в 1.35, испанцев — в 3.35.

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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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«Нью-Джерси» — «Каролина»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

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 15
П
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