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«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 10 мая 2023 года

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер» 10 мая 2023 года
Артемий Кутейников
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Тео Эрнандес («Милан»).
Фото Global Look Press

10 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Команды сойдутся на стадионе «Сан-Сиро», испанский рефери Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».

Лига чемпионов. 1/2 финала
10 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Милан
Интер

По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у номинальных гостей чуть больше шансов на успех в дерби: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.54, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Выигрыш «россонери» доступен за 3.04 (31%), котировка на ничью — 3.19 (30%).

Ставка в 1000 рублей на коллектив Симоне Индзаги при благоприятном итоге принесет 2540 рублей.

Эксперты считают «Интер» фаворитом всего противостояния: поставить на выход черно-синих в финал ЛЧ можно за 1.60. Этот рынок на красно-черных оценен в 2.30.

Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предстоящего матча выглядят следующим образом:

• ничья 1:1 идет за 6.03;

• 0:0 — за 6.34;

• триумф «Интера» 1:0 — за 7.28.

Игра вряд ли порадует большим количество голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.65.

Шанс на то, что результативными ударами отметятся обе команды, оценен в 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.84.

Лаутаро Мартинес (&laquo;Интер&raquo;). «Милан» — «Интер»: Жиру и Мартинес вряд ли забьют в битве двух «автобусов»

Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер»

«Россонери» в плей-офф Лиги чемпионов показывают эффективную и прагматичную игру. В двух предыдущих раундах команда Стефано Пиоли добивалась перевеса в один мяч благодаря минимальным победам в первых матчах и ничьим в ответных. «Милан» в принципе очень редко проигрывает: в последних 12 встречах во всех турнирах потерпел лишь одно поражение — от «Удинезе» в серии А (1:3). Также за все эти поединки красно-черные только один раз пропустили больше одного мяча, а целых шесть раз отыграли на ноль.

Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет" за 1.55.

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«Сиэтл» — «Даллас»: прогноз на матч НХЛ 10 мая 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
Результаты / календарь
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
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Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
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Эдуард Сперцян

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