«Милан» — «Интер»: прогноз на матч Лиги чемпионов 10 мая 2023 года
10 мая состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов между «Миланом» и «Интером». Команды сойдутся на стадионе «Сан-Сиро», испанский рефери Хесус Хиль Мансано даст стартовый свисток в 22.00 по московскому времени. Прямую трансляцию с 21.45 мск покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1».
По мнению аналитиков букмекерской компании Olimpbet, у номинальных гостей чуть больше шансов на успех в дерби: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 2.54, что составляет примерно 39% вероятности исхода. Выигрыш «россонери» доступен за 3.04 (31%), котировка на ничью — 3.19 (30%).
Ставка в 1000 рублей на коллектив Симоне Индзаги при благоприятном итоге принесет 2540 рублей.
Эксперты считают «Интер» фаворитом всего противостояния: поставить на выход черно-синих в финал ЛЧ можно за 1.60. Этот рынок на красно-черных оценен в 2.30.
Три наиболее вероятных, по мнению аналитиков, результата предстоящего матча выглядят следующим образом:
• ничья 1:1 идет за 6.03;
• 0:0 — за 6.34;
• триумф «Интера» 1:0 — за 7.28.
Игра вряд ли порадует большим количество голов: тотал больше 2.5 мяча доступен за 2.34, ТМ 2.5 — за 1.65.
Шанс на то, что результативными ударами отметятся обе команды, оценен в 1.97. «Обе забьют — нет» идет за 1.84.
Прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов «Милан» — «Интер»
«Россонери» в плей-офф Лиги чемпионов показывают эффективную и прагматичную игру. В двух предыдущих раундах команда Стефано Пиоли добивалась перевеса в один мяч благодаря минимальным победам в первых матчах и ничьим в ответных. «Милан» в принципе очень редко проигрывает: в последних 12 встречах во всех турнирах потерпел лишь одно поражение — от «Удинезе» в серии А (1:3). Также за все эти поединки красно-черные только один раз пропустили больше одного мяча, а целых шесть раз отыграли на ноль.
Рекомендуемая ставка: «Милан» не проиграет" за 1.55.
Зарегистрируйся в Olimpbet и получи 100% возврат суммы первой ставки до 10 000 рублей
18+ Реклама. Рекламодатель ООО «БК «Олимп». ИНН 7726705980.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|20
|4
|2
|68-15
|64
|
2
|ЦСКА
|26
|15
|6
|5
|48-24
|51
|
3
|Ростов
|26
|14
|8
|4
|44-34
|50
|
4
|Спартак
|26
|14
|7
|5
|57-35
|49
|
5
|Ахмат
|26
|13
|4
|9
|41-34
|43
|
6
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|55-42
|42
|
7
|Динамо
|26
|12
|6
|8
|44-35
|42
|
8
|Оренбург
|26
|12
|3
|11
|49-50
|39
|
9
|Локомотив
|26
|10
|5
|11
|45-42
|35
|
10
|Сочи
|26
|10
|4
|12
|35-48
|34
|
11
|Урал
|26
|7
|6
|13
|27-41
|27
|
12
|Кр. Советов
|26
|6
|7
|13
|26-42
|25
|
13
|Факел
|26
|4
|12
|10
|33-45
|24
|
14
|Пари НН
|26
|6
|5
|15
|27-49
|23
|
15
|Химки
|26
|4
|5
|17
|24-58
|17
|
16
|Торпедо
|26
|3
|4
|19
|20-49
|13
|13.05
|12:00
|
Урал – Оренбург
|- : -
|13.05
|14:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|13.05
|16:30
|
Зенит – Краснодар
|- : -
|13.05
|19:00
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|14.05
|14:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|- : -
|14.05
|16:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|14.05
|19:00
|
Сочи – Ростов
|- : -
|14.05
|19:00
|
Факел – Пари НН
|- : -
|Г
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|22
|
|
Квинси Промес
Спартак
|18
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|15
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|10
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|9
|
|
Александр Соболев
Спартак
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Гленн Бейл
Крылья Советов
|24
|1
|4
|
|
Максим Ненахов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|24
|1
|6