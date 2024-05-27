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Сегодня, 20:10

Россию выкинули с чемпионатов мира, а она поднялась в мировом рейтинге на вторую строчку. Как такое возможно?

Сборная России по хоккею поднялась на одну позицию в рейтинге ИИХФ
Отдел хоккея «СЭ»
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Хоккеисты сборной России
Сборная России по хоккею поднялась в рейтинге ИИХФ.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Разбираемся в рейтинге ИИХФ.

После окончания каждого чемпионата мира ИИХФ традиционно обновляет свой рейтинг сборных — аналог рейтинга ФИФА в хоккее. Сегодняшние изменения в списке породили неожиданную новость — Россия, несмотря на третий подряд пропуск турнира, обошла Финляндию и поднялась на вторую строчку! Как такое стало возможно? Разберемся в правилах подсчета рейтинга. Несколько ключевых моментов:

1. Рейтинг формируется на основе результатов сборных за последние пять турниров — четыре чемпионата мира (в данном случае это 2021-2024 годы) и одну Олимпиаду (2022).

2. Чем более высокое место заняла команда, тем больше очков она получает. До 2023 года победитель ЧМ или ОИ зарабатывал 1200 очков, серебряный призер — 1160, бронзовый — 1120 (и так далее), с 2023-го цифры поменялись, теперь первой тройке дают 1600-1560-1520 баллов.

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3. В зависимости от давности турнира применяется понижающий коэффициент. Для ЧМ этого года он равен единице (то есть очки не теряются), а для прошлого — 0,75 (то есть в текущем рейтинге учтены только 3/4 баллов от чемпионата мира-2023). Для ЧМ-2022 и Олимпиады в Пхенчхане коэффициент составляет 0,5, для ЧМ-2021 — 0,25.

4. Разберем на примере Канады. У текущего лидера рейтинга 4150 очков:

  • 1500 (4-е место на ЧМ-2024)
  • 1200 (1-е место на ЧМ-2023, 1600*0,75)
  • 580 (2-е место на ЧМ-2022, 1160*0,5)
  • 520 (6-е место на ОИ-2022, 1040*0,5)
  • 300 (1-е место на ЧМ-2021, 1200*0,25)


А что же с нашим рейтингом? ИИХФ фактически заморозила его: Россия получает баллы исходя из своего положения в предыдущем списке. Все три пропущенных ЧМ мы «начинали» на третьем месте и «зарабатывали» очки, будто бы и закончили турнир третьими (при том что другим сборным, взявшим реальную бронзу, дают столько же). Белоруссия в аналогичной ситуации, только она получает баллы за 14-ю позицию.

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В итоге россияне с тремя «третьими» местами, а также реальной бронзой на Олимпиаде и четвертьфиналом на ЧМ-2021 не то что не опускаются в рейтинге, а даже поднимаются — благодаря двум подряд неудачам финнов мы обошли сборную Суоми и уступаем только канадцам.

Рейтинг ИИХФ-2024

Рейтинг ИИХФ влияет на «посев» на чемпионатах мира и на Олимпиадах, поэтому удержание в нем позиций, пусть и формальное, имеет смысл. К моменту, когда россияне смогут вернуться на международные турниры, высокое место в списке будет нелишним.

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Сборная России по хоккею
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