Финал Лиги конференций между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» 25 мая 2022 года примет «Арена Комбетаре» в Тиране. Стартовый свисток в 22.00 по московскому времени даст румынский арбитр Иштван Ковач. В прямом эфире встречу покажут сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, «Рома» — фаворит финала. На победу команды Жозе Моуринью в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, вероятность — около 42%. Ничья доступна за 3.40 (27%), успех «Фейеноорда» — за 3.20 (31%).

Ставка в 1000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода принесет 3400 рублей и чистую прибыль в 2400 рублей.

На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72. Итоговую победу «Фейеноорда» можно взять за 2.20.

Мыслями об исходе финала поделился футбольный комментатор Михаил Поленов. Он считает, что сдержанная тактика Моуринью максимально повлияет на то, каким будет матч.

«От финала всегда ждешь более сдержанной игры, чем та, что команды демонстрируют на пути к финалу. Это понятно — титул в шаговой доступности и цена ошибки гораздо выше. Мне кажется, что это будет влиять на игру.

«Рома», которой руководит Моуринью, это вообще команда, которая гонится за титулом. Ей не нужно ничего изобретать, тактических изяществ и прочего. Эта команда, как и все команды Моуринью, играет прагматично. Это не значит, скучно — спросите у «Будё-Глимт». Игра с «Будё» — один из тех случаев, когда у «Ромы» получилось просто все. Я не думаю, что «Фейеноорд» позволит себе такую роскошь.

Что касается самих роттердамцев, то их первый полуфинал против «Марселя» всех заворожил. Все ждали от ответной игры подобного огня, но она вышла довольно сдержанной. Это все к тому, что «Фейеноорд» тоже способен где-то наступить на горло привычным своим песнопениям и сыграть гораздо более осмотрительно. В финальной игре, я думаю, именно это и будет главным лейтмотивом.

С учетом всего сказанного, я бы предложил задуматься над вариантом «тотал матча меньше 2.5 гола». Мне кажется, игра может получиться низовой. Ее, конечно, может взорвать какая-то курьезная нелепица в виде быстрого гола или удаления. Закладываться на это бессмысленно, значит надо отталкиваться от того футбола, в который команды играют, и от ожиданий финала. Низ, мне кажется, хороший вариант», — заявил Поленов для Stavka.tv.

Букмекерская компания БЕТСИТИ оценила вариант ТМ 2.5 коэффициентом 1.90.