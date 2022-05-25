Финал Лиги конференций между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» состоится на «Арене Комбетаре» в албанской Тиране 25 мая 2022 года. Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

«Рома» — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Жозе Моуринью в случае ее успеха принесет 2370 рублей и чистую прибыль в 1370 рублей.

На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72. На успех «Фейеноорда» можно поставить за 2.20.

Прогноз на финал дал легенда российского футбола и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что соперники не испугаются статуса матча и сыграют открыто.

«Второй еврокубковый финал в этом сезоне, и разобраться в нем не проще, чем в решающем матче Лиги Европы. Здесь свои особенности. «Рому» тренирует Жозе Моуринью, у него богатый опыт подобных матчей. И, скорее всего, он не станет раскрываться. Это не в его стиле. Хотя с возрастом он немного меняется, где-то в более яркий футбол играют его команды. Но с другой стороны «Фейеноорд» — веселая, лихая команда, которая крайне редко играет «низовые» матчи. Ответный полуфинал с «Марселем» — это исключение из правил. Обычно в матчах с участием роттердамской команды забивают много.

Фактор Моуринью есть, но я думаю, что «Фейеноорд» спровоцирует «Рому» на открытую игру. Римляне по классу игроков соперника превосходят, особенно бояться им нечего. Они и перебегать «Фейеноорд» могут, и в реализации превзойти.

Так что я поставлю на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. Верю, что здесь команды сыграют смело», — заявил Титов для «Рейтинга Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ вы можете взять вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола» за коэффициент 2.16.