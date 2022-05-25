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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на матч Лиги конференций 15 мая 2022 года

Прогноз экспертов на финал Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Сирил Дессерс («Фейеноорд»).
Фото Global Look Press

Финал Лиги конференций между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» состоится на «Арене Комбетаре» в албанской Тиране 25 мая 2022 года. Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

«Рома» — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на победу команды Жозе Моуринью в случае ее успеха принесет 2370 рублей и чистую прибыль в 1370 рублей.

На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72. На успех «Фейеноорда» можно поставить за 2.20.

Прогноз на финал дал легенда российского футбола и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что соперники не испугаются статуса матча и сыграют открыто.

«Второй еврокубковый финал в этом сезоне, и разобраться в нем не проще, чем в решающем матче Лиги Европы. Здесь свои особенности. «Рому» тренирует Жозе Моуринью, у него богатый опыт подобных матчей. И, скорее всего, он не станет раскрываться. Это не в его стиле. Хотя с возрастом он немного меняется, где-то в более яркий футбол играют его команды. Но с другой стороны «Фейеноорд» — веселая, лихая команда, которая крайне редко играет «низовые» матчи. Ответный полуфинал с «Марселем» — это исключение из правил. Обычно в матчах с участием роттердамской команды забивают много.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» — «Фейеноорд»: римляне помогут Моуринью собрать полную коллекцию еврокубков

Фактор Моуринью есть, но я думаю, что «Фейеноорд» спровоцирует «Рому» на открытую игру. Римляне по классу игроков соперника превосходят, особенно бояться им нечего. Они и перебегать «Фейеноорд» могут, и в реализации превзойти.

Так что я поставлю на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. Верю, что здесь команды сыграют смело», — заявил Титов для «Рейтинга Букмекеров».

В букмекерской компании БЕТСИТИ вы можете взять вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола» за коэффициент 2.16.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз на финал Лиги конференций 25 мая 2022 года
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Горан Чаушич

Горан Чаушич

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 15 1 0
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