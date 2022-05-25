«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Егора Титова на матч Лиги конференций 15 мая 2022 года
Финал Лиги конференций между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» состоится на «Арене Комбетаре» в албанской Тиране 25 мая 2022 года. Стартовый свисток румынского арбитра Иштвана Ковача прозвучит в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу можно посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция начнется в 21.40 мск.
«Рома» — фаворит финала, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На победу римлян в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).
Ставка в 1000 рублей на победу команды Жозе Моуринью в случае ее успеха принесет 2370 рублей и чистую прибыль в 1370 рублей.
На то, что кубок поднимут игроки «Ромы», коэффициент 1.72. На успех «Фейеноорда» можно поставить за 2.20.
Прогноз на финал дал легенда российского футбола и амбассадор БЕТСИТИ Кубка России Егор Титов. Он считает, что соперники не испугаются статуса матча и сыграют открыто.
«Второй еврокубковый финал в этом сезоне, и разобраться в нем не проще, чем в решающем матче Лиги Европы. Здесь свои особенности. «Рому» тренирует Жозе Моуринью, у него богатый опыт подобных матчей. И, скорее всего, он не станет раскрываться. Это не в его стиле. Хотя с возрастом он немного меняется, где-то в более яркий футбол играют его команды. Но с другой стороны «Фейеноорд» — веселая, лихая команда, которая крайне редко играет «низовые» матчи. Ответный полуфинал с «Марселем» — это исключение из правил. Обычно в матчах с участием роттердамской команды забивают много.
Фактор Моуринью есть, но я думаю, что «Фейеноорд» спровоцирует «Рому» на открытую игру. Римляне по классу игроков соперника превосходят, особенно бояться им нечего. Они и перебегать «Фейеноорд» могут, и в реализации превзойти.
Так что я поставлю на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча. Верю, что здесь команды сыграют смело», — заявил Титов для «Рейтинга Букмекеров».
В букмекерской компании БЕТСИТИ вы можете взять вариант «обе забьют» и тотал больше 2.5 гола» за коэффициент 2.16.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0