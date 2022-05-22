Португалец по два раза выигрывал Лигу чемпионов и Кубок УЕФА.

25 мая 2022 года состоится финал третьего по значимости евротурнира — Лиги конференций. Решающий матч между «Ромой» и «Фейеноордом» пройдет на «Арене Комбетаре» в албанском городе Тирана и начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет сайт matchtv.ru и телеканал «Матч! Футбол 1». Начало трансляции — в 21.40 мск. Обслужит встречу 37-летний румынский арбитр Иштван Ковач.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом команду Жозе Моуринью. Победу «Ромы» в основное время можно взять с коэффициентом 2.30, это примерно 43% вероятности исхода. Успех «Фейеноорда» оценен котировкой 3.00 (32%), ничья — 3.50 (25%).

Первый в истории кубок Лиги конференций уедет в Рим? Триумф хозяев идет за 1.71, гостей — за 2.14.

На то, что «Фейеноорд» не проиграет за 90 минут, коэффициент 1.63.

В 2015-м команды встретились в 1/16 Лиги Европы и в двух матчах обменялись голами. Вариант «обе забьют» доступен за 1.74, «обе забьют — нет» — за 2.10.

В пяти из шести матчей плей-офф Лиги конференций с участием «Фейеноорда» было забито больше 2.5 мяча, у «Ромы» таких встреч оказалось только две. На ТБ 2.5 котировка 1.88, на ТМ 2.5 — 1.93.

«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз и анализ матча Лиги конференций 25 мая 2022 года

Финал Лиги конференций с «Ромой» — особенное событие для Жозе Моуринью. Португалец обожает находиться на ступень выше конкурентов и с высоты посмеиваться над хейтерами, поэтому стать победителем дебютного розыгрыша нового евротурнира значит для него очень много.

Последним достижением Моуринью снова переписал футбольные учебники. Он стал первым тренером, который дошел до финалов трех еврокубков. А еще вышел в лидеры по успешным евросезонам с разными клубами — до него никому не удавалось вывести в еврофиналы четыре разные команды.

Португалец восхищает харизмой, и в этом сезоне на ней держался весь итальянский футбол. При этом между колкими интервью Жозе успевал тренировать и добиваться результатов — в первый сезон под его руководством «Рома» уверенно квалифицировалась в Лигу Европы. С Моуринью «волки» — снова приятная и сплоченная команда, у которой есть нападающий-гений. Его тоже привел Жозе.

Тэмми Абрахам оформил 17 мячей в серии А, а его гол «Лестеру» в полуфинале принес команде победу. С приходом 24-летнего англичанина у римлян появилась уверенность, что они могут забивать много. Например, в чемпионате по голам они серьезно уступили только призерам и «Лацио». Поэтому даже в финале легко могут огорчить «Фейеноорд» два или больше раз, коэффициент — 2.16.

Нидерландский клуб вышел в финал Лиги конференций благодаря безумному стечению обстоятельств и жребию. В трех раундах команда Арне Слота из более-менее крепких соперников сыграла только с «Марселем» и испытала массу проблем в обоих матчах. Один только Димитри Пайет загубил столько моментов, что хватило бы на несколько игр вперед.

Прогноз и ставка на матч «Рома» — «Фейеноорд»

Как и многие другие голландские команды, «Фейеноорд» превращает футбольные матчи в шоу — три и более забитых мяча в матчах с его участием далеко не редкость. Но у команды есть проблемы в обороне. В чемпионате это проявляется не так сильно из-за невысокого уровня соперников, а вот в Европе вылезло наружу — из 12 матчей голландцы завершили всухую только два. «Рома», в составе которой значительно более классные игроки и у которой сильный тренер, должна расписать финал по своему сценарию и увезти трофей в Италию.

Рекомендуемая ставка: «Рома» — обладатель трофея за 1.71.