«Рома» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги конференций 25 мая 2022 года онлайн в прямом эфире
25 мая 2022 года в албанском городе Тирана состоится первый в истории финал Лиги конференций. Матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» примет «Арена Комбетаре», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу румынский арбитр Иштван Ковач.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами римлян. На победу команды Жозе Моуринью в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. На втором месте по шансам успех «Фейеноорда», котировка — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).
Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 3200 рублей и чистую прибыль в 2200 рублей.
Кубок отправится в Италию? На итоговую викторию «Ромы» коэффициент 1.72, на «Фейеноорд» — 2.20.
На то, что клуб из Нидерландов не уступит по истечении 90 минут, коэффициент 1.63.
Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, тотал меньше — за 1.95.
«Фейеноорд» только в одном из шести матчей плей-офф не обменялся голами с соперниками, «Рома» — в половине встреч. На «обе забьют» котировка 1.76, на обратный исход — 2.06.
Пенальти в основное время можно взять за 2.80, удаление — за 3.80, оба события вместе — за 7.00.
Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.40.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|30
|19
|8
|3
|66-28
|65
|
2
|Сочи
|30
|17
|5
|8
|54-30
|56
|
3
|Динамо
|30
|16
|5
|9
|53-41
|53
|
4
|Краснодар
|30
|14
|8
|8
|42-30
|50
|
5
|ЦСКА
|30
|15
|5
|10
|42-29
|50
|
6
|Локомотив
|30
|13
|9
|8
|43-39
|48
|
7
|Ахмат
|30
|13
|3
|14
|36-38
|42
|
8
|Кр. Советов
|30
|12
|5
|13
|39-36
|41
|
9
|Ростов
|30
|10
|8
|12
|47-51
|38
|
10
|Спартак
|30
|10
|8
|12
|37-41
|38
|
11
|Н. Новгород
|30
|8
|9
|13
|26-39
|33
|
12
|Урал
|30
|8
|9
|13
|27-35
|33
|
13
|Химки
|30
|7
|11
|12
|34-47
|32
|
14
|Уфа
|30
|6
|12
|12
|29-40
|30
|
15
|Рубин
|30
|8
|5
|17
|34-56
|29
|
16
|Арсенал
|30
|5
|8
|17
|30-59
|23
|21.05
|17:00
|
Арсенал – Урал
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Динамо – Сочи
|1 : 5
|21.05
|17:00
|
Краснодар – Ахмат
|1 : 1
|21.05
|17:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|0 : 1
|21.05
|17:00
|
Н. Новгород – Зенит
|1 : 0
|21.05
|17:00
|
Рубин – Уфа
|1 : 2
|21.05
|17:00
|
Химки – Спартак
|2 : 1
|21.05
|17:00
|
ЦСКА – Ростов
|4 : 0
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|19
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|14
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|14
|П
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|9
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|17
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|23
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0