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«Рома» — «Фейеноорд»: где смотреть матч Лиги конференций 25 мая 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция финала Лиги конференций «Рома» — «Фейеноорд» 25 мая 2022 года
Читать «СЭ» в
Лоренцо Пеллегрини («Рома»).
Фото Global Look Press

25 мая 2022 года в албанском городе Тирана состоится первый в истории финал Лиги конференций. Матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» примет «Арена Комбетаре», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу румынский арбитр Иштван Ковач.

Лига конференций. Финал
25 мая, 22:00. Arena Kombetare (Тирана)
Рома
Фейеноорд

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами римлян. На победу команды Жозе Моуринью в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. На втором месте по шансам успех «Фейеноорда», котировка — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 3200 рублей и чистую прибыль в 2200 рублей.

Кубок отправится в Италию? На итоговую викторию «Ромы» коэффициент 1.72, на «Фейеноорд» — 2.20.

На то, что клуб из Нидерландов не уступит по истечении 90 минут, коэффициент 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, тотал меньше — за 1.95.

Жозе Моуринью (&laquo;Рома&raquo;). «Рома» — «Фейеноорд»: римляне помогут Моуринью собрать полную коллекцию еврокубков

«Фейеноорд» только в одном из шести матчей плей-офф не обменялся голами с соперниками, «Рома» — в половине встреч. На «обе забьют» котировка 1.76, на обратный исход — 2.06.

Пенальти в основное время можно взять за 2.80, удаление — за 3.80, оба события вместе — за 7.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.40.

Футбол
Лига конференций
Прогнозы на спорт
ФК Рома
ФК Фейеноорд
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«Рома» — «Фейеноорд»: прогноз Александра Елагина на матч Лиги конференций 25 мая 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 19 8 3 66-28 65
2
 Сочи 30 17 5 8 54-30 56
3
 Динамо 30 16 5 9 53-41 53
4
 Краснодар 30 14 8 8 42-30 50
5
 ЦСКА 30 15 5 10 42-29 50
6
 Локомотив 30 13 9 8 43-39 48
7
 Ахмат 30 13 3 14 36-38 42
8
 Кр. Советов 30 12 5 13 39-36 41
9
 Ростов 30 10 8 12 47-51 38
10
 Спартак 30 10 8 12 37-41 38
11
 Н. Новгород 30 8 9 13 26-39 33
12
 Урал 30 8 9 13 27-35 33
13
 Химки 30 7 11 12 34-47 32
14
 Уфа 30 6 12 12 29-40 30
15
 Рубин 30 8 5 17 34-56 29
16
 Арсенал 30 5 8 17 30-59 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 1 : 2
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 1 : 5
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 1 : 1
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 0 : 1
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 1 : 0
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 1 : 2
21.05 17:00
Химки – Спартак
 2 : 1
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 0
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 14
П
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 17 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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