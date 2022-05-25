25 мая 2022 года в албанском городе Тирана состоится первый в истории финал Лиги конференций. Матч между итальянской «Ромой» и нидерландским «Фейеноордом» примет «Арена Комбетаре», игра начнется в 22.00 по московскому времени. В прямом эфире ее можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч! Футбол 1». Трансляция стартует в 21.40 мск. Обслужит встречу румынский арбитр Иштван Ковач.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитами римлян. На победу команды Жозе Моуринью в основное время можно поставить с коэффициентом 2.37, это примерно 42% вероятности исхода. На втором месте по шансам успех «Фейеноорда», котировка — 3.20 (31%). Ничья доступна за 3.40 (27%).

Ставка в 1000 рублей на триумф гостей принесет выигрыш в 3200 рублей и чистую прибыль в 2200 рублей.

Кубок отправится в Италию? На итоговую викторию «Ромы» коэффициент 1.72, на «Фейеноорд» — 2.20.

На то, что клуб из Нидерландов не уступит по истечении 90 минут, коэффициент 1.63.

Тотал больше 2.5 мяча идет за 1.92, тотал меньше — за 1.95.

«Фейеноорд» только в одном из шести матчей плей-офф не обменялся голами с соперниками, «Рома» — в половине встреч. На «обе забьют» котировка 1.76, на обратный исход — 2.06.

Пенальти в основное время можно взять за 2.80, удаление — за 3.80, оба события вместе — за 7.00.

Наиболее вероятный точный счет, по мнению аналитиков, — 1:1 за 6.40.