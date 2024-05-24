Тренерское решение Галицкого, романтизм Лички, перезагрузка «Зенита». Семь наблюдений перед решающим туром РПЛ

Максим Никитин — о финише чемпионата России.

Нынешний сезон в российской премьер-лиге — абсолютно гениальный. Перед последним туром за золотом выстроилась очередь из трех команд («Динамо», «Зенит», «Краснодар»), а в зоне вылета (если считать и стыки) сражаются сразу пять коллективов («Урал», «Оренбург», «Факел», «Пари НН» и «Балтика»). Но, конечно, самое интересное — борьба за главный пьедестал. Семь мыслей об искрящей истории.

1. В последний раз перед 30-м туром РПЛ мы не знали чемпиона в сезоне-2015/16. Тогда к финальной отсечке шансы на главные медали сохраняли ЦСКА и «Ростов». В итоге ЦСКА забрал трофей, а команда Бердыева отстала всего на два очка, а после пошумела в Лиге чемпионов, где на стареньком «Олимпе-2» даже прожгла мюнхенскую «Баварию». Роскошные времена.

2. Но самая грандиозная гонка случилась в 2014-м. К последнему туру подъехали с таким раскладом: ЦСКА — 61, «Зенит» — 60, «Локомотив» — 59. Лидер и в тот раз финалил сезон с третьей командой лиги. Тогда ЦСКА обыграл «Локомотив» (1:0, с суперударом Тошича), а «Зенит» Виллаша-Боаша раздавил в гостях команду с восьмого места («Кубань») — 4:1 с голом легендарного Халка. На выходных все практически повторится: «Динамо» с первого места сразится с «Краснодаром», замыкающим тройку, а «Зенит» примет «Ростов», который идет седьмым, но в случае поражения может опуститься на одну позицию. Суперинтрига, которая зажглась в самый нужный момент, когда со всех сторон слышны стоны про слабый чемпионат без шансов для всех, кроме «Зенита». Вот вам шанс, вот завязка трагедии, драмы или счастливого приключения. Тут уж для всех по-разному.

Марцел Личка и игроки «Динамо» благодарят болельщиков за поддержку. Фото Александр Федоров, «СЭ»

3. Весеннее «Динамо» — восторг, который отключает знакомые шаблоны, родившиеся вокруг бело-голубых начиная с 1976-го, и проклятия жены тренера Александра Александровича Севидова. Главный кайф — ренессанс команды Лички после трех поражений кряду от «Ростова», «Урала» и «Спартака» с общим счетом 8:3. Тогда казалось, что шансов у динамовцев на что-то существенное ровно ноль, особенно после катастрофы Лещука в матче с красно-белыми. Но шесть побед подряд и проваливающийся «Зенит» сделали команду главным претендентом на трофей. Прямо сейчас «Динамо» имеет возможность превратиться из приятного клуба с яркой медийной обмоткой в клуб-победитель. И если так случится, то именно бело-голубые станут главной трансформацией сезона.

4. При этом перед матчем в Краснодаре у «Динамо» есть стратегический нюанс, который Личка обязан предусмотреть. Для «Краснодара» эта игра станет возможностью многое исправить. Не верю, что Сергей Галицкий не хочет выиграть РПЛ. Еще как хочет! Это возможность доказать футбольному миру, что решение по Ивичу не безумие, а рабочий инструмент, который вопреки всему сработал. Поэтому краснодарцы точно создадут максимальную активность, ведь для них победа — единственный шанс на первое место. У «Динамо» есть вопросы по обороне, особенно во фланговых зонах, где орудуют Скопинцев, Даса, Паршивлюк и эпизодически профильный центральный защитник Маричаль. Поэтому отказываться от контригры — самоубийство. В каждом матче, где «Динамо» откатывалось назад, вырисовывались проблемы. После раннего гола Тюкавина в Калининграде динамовцам пришлось в итоге спасаться в добавленное время — все из-за слабой позиционной обороны. Конечно, «Динамо» устраивает и ничья, но для гарантированного успеха ее придется добывать через стремление к победе.

5. У «Краснодара», повторюсь, повестка отличается радикально: забитый до отказа стадион и максимальный настрой на победу — это уже факт медицинский. Краснодарцы в Сочи сотворили собственный безумный камбэк, который, конечно, придает уверенности. Плюс к этому летом команда может потерять несколько лидеров: Сафонова уже связывают с «ПСЖ», а по Сперцяну и Кордобе тоже точно будут предложения из Европы. У каждого из них есть дополнительный настрой показать максимум и завершить краснодарскую карьеру феерией. А ведь в этом сезоне у них уже есть опыт победы в похожем матче. Да, было важное домашнее поражение от «Зенита», но мне вспоминается фейерверк с ЦСКА, когда Кривцов решил судьбу матча на последних минутах и закрепил историческое лидерство к зимнему перерыву. Уверен, в конкретной встрече команда Мусаева забудет про игровую концепцию и сыграет на результат. Местная атакующая компания из Батчи, Кордобы, Виктора Са, Сперцяна умеет создавать давление на любую оборону. И Кордоба, не забивающий четыре игры подряд, очевидно, максимально настроен на завершение серии.

Валерий Карпин и Сергей Семак. Фото Артем Гусев/ ФК «Ростов»

6. «Зениту» предстоит сыграть с «Ростовом» Карпина. И здесь есть ключевая статистика. Из топ-9 текущего чемпионата «Зенит» на своем поле обыграл только «Крылья» (3:1). У Семака — кризис позиционной атаки. Нет смысла объяснять, что он никуда не испарился даже после подвига Кассьерры в Грозном. Из-за недостатка креатива в финальной трети Сергей Богданович изменил позицию Дугласа Сантоса, отправив его на правый фланг. Там в схеме с тремя центральными защитниками он исполняет вингера, который часто смещается в центр под удар с левой. Это любопытное решение, которое добавляет остроты из глубины. В матче с «Ахматом» бразилец пользовался свежим расположением и вскрывал соперника в полуфланге за счет дриблинга и передач. Возможно, это поможет и в игре с «Ростовом», но у Карпина есть время подготовиться. Его команда уже обозначила, что готова биться за каждую строчку в таблице (чем выше, тем больше выплаты от лиги), демотивированной она точно не будет.

7. Для «Зенита» этот турнир становится важным триггером структурных изменений. Очевидно, что трансферы в атаку, которые клуб провел в зимнее трансферное окно, команду не усилили. Затянувшийся кейс с вынужденным разменом Юри Альберто практически ничего не дал: россыпь бразильцев (Мантуан, Ренан, Ду Кейрос и Иван), полученная в результате сделки, выглядит рудиментарно (и трое команду уже покинули), а единственным качественным приобретением можно считать Педро. Но 18-летний бразилец пока не готов давать результат стабильно. Артур — это как раз к зимним трансферам — создает недостаточно креатива, и здесь вряд ли что-то качественно изменится. В общем, «Зениту» показана перестройка и переосмысление трансферной стратегии, которая хромает после ухода Рибалты. И здесь вопрос акцентов: погружение в бразильский рынок или создание качественного российского костяка. Создание новой доминирующей команды потребует качественных менеджерских решений. Но это маленькое визионерство. «Зенит», конечно, постарается выжать максимум и из этого чемпионата.

Футболисты «Динамо» могут стать чемпионами России. Фото Александр Федоров, «СЭ»

В любом случае выходные обещают фонтан зрелища. Да и как может случиться иначе, если шансы на победу в РПЛ сразу у трех команд, две из которых схлестнутся между собой? Но мне кажется, что в этой гонке победит «Динамо». Стойкостью после неудач и позитивным фоном вокруг клуба они трофей точно заслужили. В случае их победы в чемпионате может вообще зародиться новый тренд: золото выиграет команда через активный футбол, уничтожив привычный тезис, что в России титулы берут железной защитой.

У «Динамо» сейчас 38 пропущенных мячей. Победители РПЛ никогда так много не пропускали, а вот 53 забитых — вполне себе чемпионский результат. Но «чемпионский результат» — такая же эфемерная категория, как «чемпионская игра».

Все решит один тур, который грянет совсем скоро.