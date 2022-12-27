«Лидс» — «Манчестер Сити»: аутсайдеру АПЛ не справиться с мощью Холанна
28 декабря в заключительном матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдет на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл. В России матчи Английской премьер-лиги не транслируют.
Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2022 года
«Манчестер Сити» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Сенсационный триумф «Лидса» доступен за 8.50 (10%), и даже на ничью котировка ниже — 6.00 (16%).
«Павлинам» удалось не проиграть «Сити» в двух из четырех последних матчах в АПЛ. Повторят ли они достижение? Вариант 1Х оценен в 3.40.
Эксперты считают, что встреча будет очень результативной: тотал больше 3.5 гола предложено взять за 2.12, ТМ 3.5 — за 1.77.
На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.74. «Обе забьют — нет» идет за 2.10.
Отличится ли «Сити» дважды подряд? Да — 1.44, нет — 2.70.
Дубль одного из игроков в матче можно оформить за 3.20, хет-трик — за 9.00.
Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве «Сити»:
«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 28 декабря 2022 года
«Манчестер Сити» ворвался во вторую часть сезона с победы над главным соперником — в 1/8 Кубка лиги команда Пепа Гвардиолы не без труда прошла «Ливерпуль» (3:2). Выбив «красных», «горожане» расчистили себе путь — единственным стоящим соперником в турнире остался «МЮ».
В АПЛ у действующих чемпионов все не так радужно. После победы «Арсенала» над «Вест Хэмом» (3:1) отставание «Сити» выросло до восьми очков. Теперь Холанну с партнерами железно нужна победа над «Лидсом», иначе настичь команду Микеля Артеты станет еще сложнее.
Благо, «горожане» находятся в неплохой форме, а также удачно играют против «павлинов»: два последних матча между командами завершились с общим счетом 11:0 в пользу «Сити». На то, что фаворит снова забьет в ворота Джесси Марша три и более мяча, котировка — 2.02.
Поможет в этом Холанн. Норвежец забил за клуб уже 24 мяча в 19 матчах во всех турнирах. В чемпионате на гол ему в среднем требуется меньше часа — всего 58 минут. «У него уже около 200 голов, так что, вероятно, он может забить 600, 700 или 800 мячей, если будет здоров и продолжит делать то, что делает сейчас», — поделился мнением де Брёйне. Очередной мяч, на который можно поставить за скромные 1.50, Эрлинг наверняка оформит уже в ближайшей игре.
Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»
«Лидс» проиграл шесть из десяти последних матчей в АПЛ и идет лишь 15-м в таблице. В среднем команда Марша пропускает 1.85 мяча за игру. Правда, в этом сезоне у «павлинов» неплохо получается настраиваться на фаворитов: они обыграли «Ливерпуль» (2:1) и «Челси» (3:0).
Но кризисные лондонцы и мерсисайдцы не идут ни в какое сравнение со злым и мотивированным «Сити». «Горожане» настроены гнаться за «Арсеналом» и нуждаются в уверенной победе. С учетом формы Холанна, который в конце прошлой недели забил «Ливерпулю» и был очень активен в атаке, победить в два мяча для «Сити» не составит труда.
Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.85.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Н. Новгород
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|00:00
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|3.03
|00:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|3.03
|00:00
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|3.03
|00:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|3.03
|00:00
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|3.03
|00:00
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|3.03
|00:00
|
Факел – Химки
|- : -
|Г
|
|
Владимир Сычевой
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2