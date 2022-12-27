Норвежец забил 18 мячей в 13 играх АПЛ.

28 декабря в заключительном матче 17-го тура АПЛ «Манчестер Сити» сыграет с «Лидсом». Встреча пройдет на стадионе «Элланд Роуд» и начнется в 23.00 по московскому времени. Главным арбитром назначен Стюарт Аттуэлл. В России матчи Английской премьер-лиги не транслируют.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Лидс» — «Манчестер Сити» 28 декабря 2022 года

«Манчестер Сити» — безоговорочный фаворит встречи, по мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.35, вероятность исхода — примерно 74%. Сенсационный триумф «Лидса» доступен за 8.50 (10%), и даже на ничью котировка ниже — 6.00 (16%).

«Павлинам» удалось не проиграть «Сити» в двух из четырех последних матчах в АПЛ. Повторят ли они достижение? Вариант 1Х оценен в 3.40.

Эксперты считают, что встреча будет очень результативной: тотал больше 3.5 гола предложено взять за 2.12, ТМ 3.5 — за 1.77.

На то, что команды обменяются голами, коэффициент — 1.74. «Обе забьют — нет» идет за 2.10.

Отличится ли «Сити» дважды подряд? Да — 1.44, нет — 2.70.

Дубль одного из игроков в матче можно оформить за 3.20, хет-трик — за 9.00.

Три наиболее вероятных точных счета говорят о тотальном превосходстве «Сити»:

«Лидс» — «Манчестер Сити»: прогноз и анализ матча 17-го тура АПЛ 28 декабря 2022 года

«Манчестер Сити» ворвался во вторую часть сезона с победы над главным соперником — в 1/8 Кубка лиги команда Пепа Гвардиолы не без труда прошла «Ливерпуль» (3:2). Выбив «красных», «горожане» расчистили себе путь — единственным стоящим соперником в турнире остался «МЮ».

В АПЛ у действующих чемпионов все не так радужно. После победы «Арсенала» над «Вест Хэмом» (3:1) отставание «Сити» выросло до восьми очков. Теперь Холанну с партнерами железно нужна победа над «Лидсом», иначе настичь команду Микеля Артеты станет еще сложнее.

Благо, «горожане» находятся в неплохой форме, а также удачно играют против «павлинов»: два последних матча между командами завершились с общим счетом 11:0 в пользу «Сити». На то, что фаворит снова забьет в ворота Джесси Марша три и более мяча, котировка — 2.02.

Поможет в этом Холанн. Норвежец забил за клуб уже 24 мяча в 19 матчах во всех турнирах. В чемпионате на гол ему в среднем требуется меньше часа — всего 58 минут. «У него уже около 200 голов, так что, вероятно, он может забить 600, 700 или 800 мячей, если будет здоров и продолжит делать то, что делает сейчас», — поделился мнением де Брёйне. Очередной мяч, на который можно поставить за скромные 1.50, Эрлинг наверняка оформит уже в ближайшей игре.

Прогноз и ставка на матч «Лидс» — «Манчестер Сити»

«Лидс» проиграл шесть из десяти последних матчей в АПЛ и идет лишь 15-м в таблице. В среднем команда Марша пропускает 1.85 мяча за игру. Правда, в этом сезоне у «павлинов» неплохо получается настраиваться на фаворитов: они обыграли «Ливерпуль» (2:1) и «Челси» (3:0).

Но кризисные лондонцы и мерсисайдцы не идут ни в какое сравнение со злым и мотивированным «Сити». «Горожане» настроены гнаться за «Арсеналом» и нуждаются в уверенной победе. С учетом формы Холанна, который в конце прошлой недели забил «Ливерпулю» и был очень активен в атаке, победить в два мяча для «Сити» не составит труда.

Рекомендуемая ставка: Ф2(-1.5) за 1.85.