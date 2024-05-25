В матче «Краснодар» — «Динамо» будет ничья, а «Зенит» победит. Прогнозы на 30-й тур РПЛ
«Зенит» — «Ростов»
Александр Гришин — 2:0. «Зенит» обыграет «Ростов». Команде Семака надо обязательно побеждать и надеяться на осечку «Динамо»
Камил Гаджиев — 3:1. «Зенит» обязательно обыграет «Ростов». Он сильнее, плюс еще претендует на золото.
«Крылья Советов» — «Пари НН»
Александр Гришин — 3:1. У «Пари НН» совсем все плохо с игрой. Поэтому шансов против «Крыльев» у него будет мало.
Камил Гаджиев — 1:1. «Пари НН» не так хорошо играет в последних матчах, но должен собраться на последний тур. Ему очень нужна эта ничья.
ЦСКА — «Урал»
Александр Гришин — 2:0. ЦСКА победит. Последний матч против «Пари НН» он провел прекрасно и против «Зенита» смотрелся неплохо. А вот у «Урала» есть проблемы в игре, еле-еле сравнял счет во встрече с «Оренбургом».
Камил Гаджиев — 2:0. ЦСКА не решает каких-то серьезных задач, но думаю, что он хорошо сыграет дома.
«Рубин» — «Сочи»
Александр Гришин — 2:0. «Сочи» уже точно вылетает. А «Рубин» будет бороться, чтобы закончить чемпионат как можно выше. Если он не расслабится, должен победить.
Камил Гаджиев — 2:2. Хоть «Сочи» и вылетел, но думаю, что команда поборется с «Рубином». Поставлю на результативную ничью.
«Балтика» — «Локомотив»
Александр Гришин — 1:1. Это будет трудный матч для «Балтики», так как она в зоне вылета. «Локомотив» выглядит лучше, еще сохраняет шансы на тройку. Но думаю, что будет ничья.
Камил Гаджиев — 0:1. «Локомотив» сильнее «Балтики». Хоть хозяева должны побеждать, чтобы не вылететь, думаю, что они проиграют.
«Факел» — «Ахмат»
Александр Гришин — 1:0. Думаю, что выиграет «Факел», так как он еще решает турнирную задачу, а «Ахмат» точно останется на десятом месте.
Камил Гаджиев — 2:1. «Факел» победит «Ахмат» у себя дома. Команда очень хорошо играет в Воронеже.
«Оренбург» — «Спартак»
Александр Гришин — 1:1. «Оренбург» продолжает решать турнирную задачу, он хочет и может избежать стыковых матчей. Плюс искусственное поле должно сыграть в его пользу
Камил Гаджиев — 1:2. «Спартак» после смены тренера хорошо играет в чемпионате. Думаю, что он на позитивной ноте закончит турнир.
«Краснодар» — «Динамо»
Александр Гришин — 1:1. Хочется, чтобы «Динамо» впервые за много лет выиграло чемпионство. Но ему будет противостоять «Краснодар», который тоже претендует на золотые медали. Думаю, что будет боевая ничья.
Камил Гаджиев — 1:1. У «Динамо» и «Краснодара» крепкие команды, которые могут завоевать чемпионство. Думаю, что сыграют вничью.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|29
|16
|8
|5
|53-38
|56
|
2
|Зенит
|29
|16
|6
|7
|50-26
|54
|
3
|Краснодар
|29
|15
|8
|6
|44-29
|53
|
4
|Локомотив
|29
|13
|11
|5
|49-37
|50
|
5
|Спартак
|29
|14
|7
|8
|41-32
|49
|
6
|ЦСКА
|29
|11
|12
|6
|54-40
|45
|
7
|Ростов
|29
|12
|7
|10
|42-44
|43
|
8
|Рубин
|29
|11
|8
|10
|30-37
|41
|
9
|Кр. Советов
|29
|11
|7
|11
|45-43
|40
|
10
|Ахмат
|29
|10
|5
|14
|33-43
|35
|
11
|Урал
|29
|7
|9
|13
|30-44
|30
|
12
|Оренбург
|29
|7
|9
|13
|34-41
|30
|
13
|Факел
|29
|6
|11
|12
|20-31
|29
|
14
|Пари НН
|29
|8
|5
|16
|28-50
|29
|
15
|Балтика
|29
|7
|5
|17
|32-39
|26
|
16
|Сочи
|29
|5
|8
|16
|36-47
|23
|25.05
|16:30
|
Зенит – Ростов
|- : -
|25.05
|16:30
|
Краснодар – Динамо
|- : -
|25.05
|16:30
|
Кр. Советов – Пари НН
|- : -
|25.05
|16:30
|
ЦСКА – Урал
|- : -
|25.05
|16:30
|
Рубин – Сочи
|- : -
|25.05
|16:30
|
Балтика – Локомотив
|- : -
|25.05
|16:30
|
Факел – Ахмат
|- : -
|25.05
|16:30
|
Оренбург – Спартак
|- : -
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|21
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|15
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|15
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|9
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|23
|1
|9
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|23
|1
|4
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|24
|1
|4