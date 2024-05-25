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В матче «Краснодар» — «Динамо» будет ничья, а «Зенит» победит. Прогнозы на 30-й тур РПЛ

Гаджиев и Гришин дали прогнозы на матчи 30-го тура РПЛ
Константин Белов
Корреспондент
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Футболисты Джон Кордоба и Роберто Фернандес в матче «Краснодар» — «Динамо»
Джон Кордоба и Роберто Фернандес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Противостояние экспертов и болельщиков продолжают бывший игрок ЦСКА и «Динамо» Александр Гришин и глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

«Зенит» — «Ростов»

Александр Гришин — 2:0. «Зенит» обыграет «Ростов». Команде Семака надо обязательно побеждать и надеяться на осечку «Динамо»

Камил Гаджиев — 3:1. «Зенит» обязательно обыграет «Ростов». Он сильнее, плюс еще претендует на золото.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Ростов

«Крылья Советов» — «Пари НН»

Александр Гришин — 3:1. У «Пари НН» совсем все плохо с игрой. Поэтому шансов против «Крыльев» у него будет мало.

Камил Гаджиев — 1:1. «Пари НН» не так хорошо играет в последних матчах, но должен собраться на последний тур. Ему очень нужна эта ничья.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
Пари НН

ЦСКА — «Урал»

Александр Гришин — 2:0. ЦСКА победит. Последний матч против «Пари НН» он провел прекрасно и против «Зенита» смотрелся неплохо. А вот у «Урала» есть проблемы в игре, еле-еле сравнял счет во встрече с «Оренбургом».

Камил Гаджиев — 2:0. ЦСКА не решает каких-то серьезных задач, но думаю, что он хорошо сыграет дома.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Урал

«Рубин» — «Сочи»

Александр Гришин — 2:0. «Сочи» уже точно вылетает. А «Рубин» будет бороться, чтобы закончить чемпионат как можно выше. Если он не расслабится, должен победить.

Камил Гаджиев — 2:2. Хоть «Сочи» и вылетел, но думаю, что команда поборется с «Рубином». Поставлю на результативную ничью.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ак Барс Арена (Казань)
Рубин
Сочи

«Балтика» — «Локомотив»

Александр Гришин — 1:1. Это будет трудный матч для «Балтики», так как она в зоне вылета. «Локомотив» выглядит лучше, еще сохраняет шансы на тройку. Но думаю, что будет ничья.

Камил Гаджиев — 0:1. «Локомотив» сильнее «Балтики». Хоть хозяева должны побеждать, чтобы не вылететь, думаю, что они проиграют.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Ростех Арена (Калининград)
Балтика
Локомотив

«Факел» — «Ахмат»

Александр Гришин — 1:0. Думаю, что выиграет «Факел», так как он еще решает турнирную задачу, а «Ахмат» точно останется на десятом месте.

Камил Гаджиев — 2:1. «Факел» победит «Ахмат» у себя дома. Команда очень хорошо играет в Воронеже.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
Ахмат

«Оренбург» — «Спартак»

Александр Гришин — 1:1. «Оренбург» продолжает решать турнирную задачу, он хочет и может избежать стыковых матчей. Плюс искусственное поле должно сыграть в его пользу

Камил Гаджиев — 1:2. «Спартак» после смены тренера хорошо играет в чемпионате. Думаю, что он на позитивной ноте закончит турнир.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Газовик (Оренбург)
Оренбург
Спартак

«Краснодар» — «Динамо»

Александр Гришин — 1:1. Хочется, чтобы «Динамо» впервые за много лет выиграло чемпионство. Но ему будет противостоять «Краснодар», который тоже претендует на золотые медали. Думаю, что будет боевая ничья.

Камил Гаджиев — 1:1. У «Динамо» и «Краснодара» крепкие команды, которые могут завоевать чемпионство. Думаю, что сыграют вничью.

Россия. Премьер-лига. 30-й тур
25 мая, 16:30. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
Александр Гришин
Камил Гаджиев
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 - : -
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 23 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 23 1 4
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 24 1 4
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