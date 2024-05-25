Все решится в последнем туре: кто станет чемпионом, а кто вылетит из РПЛ

Все расклады на финальный день чемпионата России.

Кто станет чемпионом?

Впервые с 2014 года перед заключительным туром на золотые медали претендуют сразу три команды. «Динамо» не нужно ни на кого оглядываться, все в руках бело-голубых; а вот «Зенит» и «Краснодар» зависят друг от друга.

«Динамо» — 56 очков

Оставшийся матч: «Краснодар» (г)

Динамовцам достаточно сыграть вничью в Краснодаре, чтобы взять первый за 48 лет чемпионский титул.

«Зенит» — 54 очка

Оставшийся матч: «Ростов» (д)

«Зениту» нужно обыгрывать дома «Ростов», но чтобы при этом «Динамо» проиграло «Краснодару». В случае равенства очков у «Динамо» и «Зенита» выше будут москвичи по личным встречам (динамовцы выиграли оба матча — 3:2 в Петербурге и 1:0 в Москве).

«Краснодар» — 53 очка

Оставшийся матч: «Динамо» (д)

«Быкам» нужно обыграть «Динамо» и чтобы «Зенит» при этом не выиграл у «Ростова». При равенстве очков «Краснодар» будет выше по личным встречам: матч первого круга в Москве завершился победой «быков» со счетом 3:1.

Кто займет четвертое место?

Места на пьедестале распределят между собой «Динамо», «Зенит» и «Краснодар». «Локомотив» может догнать «быков» по количеству очков, но при равенстве черно-зеленые все равно будут выше. Очные матчи преимущества никому не дают (обе встречи завершились со счетом 1:1), но у «Краснодара» больше побед.

«Локомотив» — 50 очков

Оставшийся матч: «Балтика» (г)

«Спартак» — 49 очков

Оставшийся матч: «Оренбург» (г)

«Спартак» обойдет «Локо» и станет четвертым, если наберет в заключительном туре больше очков, чем красно-зеленые. При равенстве очков спартаковцы будут выше по личным встречам (1:1 и 3:2).

Кто вылетит? Кто сыграет в стыках?

«Сочи» в прошлом туре лишился шансов сохранить место в РПЛ. Пять команд — «Урал», «Оренбург», «Факел», «Пари НН» и «Балтика» — в заключительном туре будут решать, кто составит компанию сочинцам и вылетит напрямую, еще две команды отправятся в стыки, а еще две — останутся в премьер-лиге и завершат сезон.

Согласно регламенту РПЛ, при равенстве очков главным дополнительным показателем являются результаты очных встреч. Поэтому «Урал» находится выше «Оренбурга», а «Факел» опережает «Пари НН».

«Урал» — 30 очков

Оставшийся матч: ЦСКА (г)

Команда Виктора Гончаренко точно не вылетит напрямую, но еще может попасть в стыковые встречи. Чтобы их избежать, «Уралу» необходимо побеждать ЦСКА в гостях: в этом случае черно-оранжевые точно займут 11-е место.

Ничья заставляет екатеринбуржцев смотреть на других. В этом случае «Уралу» будет достаточно, если хотя бы два из трех конкурентов («Оренбург», «Факел», «Пари НН») потеряют очки в финальный день чемпионата.

Поражение устроит черно-оранжевых только в том случае, если минимум два из трех конкурентов также проиграют. Если три команды наберут равное число очков («Урал», «Оренбург», «Факел» или «Урал» «Оренбург», «Пари НН»), то для распределения мест будут учитываться результаты очных встреч. Возможны два варианта расклада, и в обоих екатеринбуржцы попадают в спасительную двойку:

«Оренбург» — 30 очков

Оставшийся матч: «Спартак» (д)

Ситуация «Оренбурга» похожа на ту, в которой оказался «Урал». Команде Деограсии достаточно победить в последнем туре «Спартак».

Но дальше — сложнее. Если «Оренбург» сы грает вничью, то надо будет следить за результатами конкретных противников. Бело-синих устроит, если сойдутся два из трех факторов: поражение «Урала», потеря очков «Факелом», потеря очков «Пари НН».

Поражение почти наверняка отправит «Оренбург» в стыки. У него нет преимущества ни над кем из конкурентов, поэтому при равенстве очков с «Уралом», «Факелом» и «Пари НН» команда Деограсии будет аутсайдером. Поражение от «Спартака» устроит «Оренбург» только при одном раскладе: если в 30-м туре проиграют и «Факел», и «Пари НН».

«Факел» — 29 очков

Оставшийся матч: «Ахмат» (д)

«Факел» еще может вылететь напрямую: у «Балтики» есть преимущество над воронежцами по результатам очных встреч, поэтому при равенстве очков калининградцы будут выше. Но это касается лишь того расклада, при котором идентичное количество баллов наберут только эти два клуба. О закрутке с участием «Факела», «Пари НН» и «Балтики» — чуть ниже (сразу скажем, что воронежцы в ней напрямую не вылетают).

«Факел» еще и может спастись без участия в стыковых матчах. Для этого воронежцам надо побеждать «Ахмат» и надеяться, что два из трех прямых конкурентов («Пари НН», «Оренбург» и «Урал») потеряют очки.

Есть и еще два теоретических плана спасения. Первый описан выше: «Факел», «Урал» и «Оренбург» набирают по 30 очков, и воронежцы по результатам очных встреч финишируют на 11-м месте.

Второй план — ничьи «Факела» и «Пари НН», а также поражения «Урала» с «Оренбургом». В этом случае сразу у четырех команд будет равенство по очкам, но воронежцы в этой закрутке получат преимущество по результатам очных встреч в мини-таблице ниже:

Другими словами, если у четырех команд будет равенство по очкам, то напрямую спасутся «Факел» и «Пари НН», а в стыки отправятся «Урал» и «Оренбург».

«Пари НН» — 29 очков

Оставшийся матч: «Крылья Советов» (г)

«Нижний» еще может вылететь напрямую. Это произойдет, если команда Илича проиграет, а «Балтика» — победит. В данном случае результат встречи «Факела» не имеет значения: при любом раскладе «Пари НН» финиширует 15-м, так как по личным встречам его обходят и балтийцы, и воронежцы.

Ничья гарантирует «Пари НН» как минимум стыковые матчи, а может и сразу отправить волжан в отпуск: выше описан сценарий, при котором равное число очков набирают четыре клуба и команда Саши Илича спасается. В тройке «Урал» - «Оренбург» - «Пари НН» преимущество тоже будет у «Нижнего».

Победа позволит волжанам забронировать место в РПЛ в том случае, если хотя бы два из трех конкурентов потеряют очки.

«Балтика» — 26 очков

Оставшийся матч: «Локомотив» (д)