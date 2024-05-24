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Судейство

Сегодня, 23:05

Судья матча «Зенит» — «Ростов» проводит худший сезон

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Виталий Мешков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Судья матча 30-го тура чемпионата России «Зенит» — «Ростов» Виталий Мешков проводит свой худший сезон с 2011 года, но был назначен на одну из важнейших встреч весенней части.

Меньше игр РПЛ в роли арбитра он получил только в дебютном сезоне-2010 — четыре. Сейчас у него всего лишь восемь таких назначений.

Он впервые в этом сезоне будет работать в поле на игре как «Зенита», так и «Ростова».

Три года назад, Мешков (рефери) и Владимир Москалев (ВАР) судили матч чемпионата «Ростов» — «Зенит» (2:4), в котором был ошибочно засчитан первый гол гостей и не был назначен пенальти в их ворота.

У Москалева два последних назначения в качестве ВАР — на матчи «Ростова»:

27-й тур. «Локомотив» — «Ростов»

30-й тур. «Зенит» — «Ростов»

У Сергея Цыганка два последних назначения в чемпионате — на игры «Зенита»:

28-й тур, «Зенит» — ЦСКА, АВАР

30-й тур, «Зенит» — «Ростов», АВАР

Цыганок — единственный из основного списка судей РПЛ (23 человека), кому в этом сезоне ни разу не доверили провести матч в роли ВАР.

ФК Зенит
ФК Ростов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Динамо 29 16 8 5 53-38 56
2
 Зенит 29 16 6 7 50-26 54
3
 Краснодар 29 15 8 6 44-29 53
4
 Локомотив 29 13 11 5 49-37 50
5
 Спартак 29 14 7 8 41-32 49
6
 ЦСКА 29 11 12 6 54-40 45
7
 Ростов 29 12 7 10 42-44 43
8
 Рубин 29 11 8 10 30-37 41
9
 Кр. Советов 29 11 7 11 45-43 40
10
 Ахмат 29 10 5 14 33-43 35
11
 Урал 29 7 9 13 30-44 30
12
 Оренбург 29 7 9 13 34-41 30
13
 Факел 29 6 11 12 20-31 29
14
 Пари НН 29 8 5 16 28-50 29
15
 Балтика 29 7 5 17 32-39 26
16
 Сочи 29 5 8 16 36-47 23
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25.05 16:30
Зенит – Ростов
 - : -
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 - : -
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 - : -
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 - : -
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 - : -
25.05 16:30
Факел – Ахмат
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Динамо

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Джон Кордоба

Краснодар

 14
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 15
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Константин Тюкавин

Динамо

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ЦСКА

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