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Сегодня, 17:15

«Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»: прогноз на матч АПЛ 27 декабря 2022 года

Прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем» 27 декабря 2022 года
Артем Белинин
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Игроки «МЮ» празднуют гол.
Фото Global Look Press

27 декабря в матче 17-го тура АПЛ сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ноттингем». Игра начнется в 23.00 по московскому времени на стадионе «Олд Траффорд», прямая трансляция для России не предусмотрена. Главный арбитр встречи — Энтони Тейлор.

Англия. Премьер-лига. 17-й тур
27 дек, 23:00. Old Trafford (Манчестер)
Манчестер Юнайтед
Ноттингем Форест

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает фаворитом встречи «МЮ». Поставить на хозяев можно с котировкой 1.32, это примерно 75% вероятности. Ничью оценили в 5.80 (17%), успех гостей — в 10.5 (8%).

При ставке в 1000 рублей на «мирный» исход в случае положительного результата выплата составит 5800 рублей.

Если считаете, что «Ноттингем» не уступит на выезде, оформите ставку за 3.60.

Улучшить коэффициент на победу хозяев или добавить шансов гостям можно при помощи форы: Ф1(-1.5) доступна за 1.90, Ф2(+1.5) — за 1.96.

В семи встречах на выезде «Ноттингем» забил лишь один мяч. Поставить на то, что «МЮ» не пропустит, можно за 2.00.

Аналитики ждут результативную встречу, котировка на тотал больше 2.5 мяча — 1.59.

Вариант «обе забьют» маловероятен, поставить на него можно за 2.00.

Наиболее вероятный точный счет встречи — 2:0 в пользу «дьяволов» за 6.30.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ноттингем»

В среднем «Ноттингем» пропускает два мяча за игру в АПЛ и лишь один раз победил на выезде. «МЮ» выше классом, а в недавнем матче Кубка лиги подтвердил, что с командой все в порядке. Подопечные тен Хага справились с «Бернли» (2:0), а ведь это лидер Чемпионшипа. У «лесников» на выезде на их фоне совсем нет шансов. Читается уверенная победа «МЮ».

Рекомендуемая ставка: Ф1(-1.5) за 1.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Ноттингем Форест
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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