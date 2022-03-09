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«Реал» — «ПСЖ»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 марта 2022

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «ПСЖ»
Виталий Пудздрав
Лионель Месси.
Фото AFP

9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Реал» и «ПСЖ». Встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. На «Реал» можно поставить с котировкой 2.60 — это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (26%), а победа «ПСЖ» есть в линии за 2.60 (37%).

· Ф1(-1) идет за 3.8;

· Ф2(+1) — за 1.24.

При ставке в 1 000 рублей на победу «ПСЖ» потенциальная выплата составит 2 600 рублей.

Ставка «ПСЖ» не проиграет" есть в линии за 5.00.

Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 4.90. Для «Реала» доступна котировка в 11.0, для «ПСЖ» — также 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.10. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.73.

· ТМ 0.5 — 15.5;

· обе забьют: нет — 2.30;

· точный счет: 3:2 — 23.0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
ПСЖ

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 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
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 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

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Реми Кабелла

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Артем Дзюба

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Рифат Жемалетдинов

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И К Ж
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 11 1 3
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