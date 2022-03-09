9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Реал» и «ПСЖ». Встреча пройдет в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче нет фаворита. На «Реал» можно поставить с котировкой 2.60 — это примерно 37% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.50 (26%), а победа «ПСЖ» есть в линии за 2.60 (37%).

· Ф1(-1) идет за 3.8;

· Ф2(+1) — за 1.24.

При ставке в 1 000 рублей на победу «ПСЖ» потенциальная выплата составит 2 600 рублей.

Ставка «ПСЖ» не проиграет" есть в линии за 5.00.

Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 4.90. Для «Реала» доступна котировка в 11.0, для «ПСЖ» — также 11.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.10. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.73.

· ТМ 0.5 — 15.5;

· обе забьют: нет — 2.30;

· точный счет: 3:2 — 23.0.