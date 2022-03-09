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«Манчестер Сити» — «Спортинг»: где смотреть матч Лиги чемпионов 9 марта 2022

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Спортинг»
Егор Сергеев
Рияд Марез, Джон Стоунс и Родри.
Фото Reuters

9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Спортинг». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

 
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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На команду Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.60 (11%), а победа «Спортинга» есть в линии за 17.0 (6%).

· Ф1(-3) идет за 3.00;

· Ф2(+3) за 1.36.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Спортинга» потенциальная выплата составит 17 000 рублей.

Ставка «Спортинг» не проиграет» есть в линии за 5.70.

Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 6.90. Для «Сити» доступна котировка в 8.00, для «Спортинга» — 80.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.12. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.72.

· ТБ 5.5 — 6.10;

· обе забьют: нет — 1.58;

· точный счет: 6:0 — 19.0.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Спортинг

 

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ФК Манчестер Сити
ФК Спортинг (Лиссабон)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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30 тур
26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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