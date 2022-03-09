9 марта во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов между собой сыграют «Манчестер Сити» и «Спортинг». Встреча пройдет в Манчестере на «Этихаде» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на канале «Матч! Футбол 1».

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Манчестер Сити». На команду Гвардиолы можно поставить с котировкой 1.14 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 8.60 (11%), а победа «Спортинга» есть в линии за 17.0 (6%).

· Ф1(-3) идет за 3.00;

· Ф2(+3) — за 1.36.

При ставке в 1 000 рублей на победу «Спортинга» потенциальная выплата составит 17 000 рублей.

Ставка «Спортинг» не проиграет» есть в линии за 5.70.

Волевая победа одной из команд оценивается в этой игре коэффициентом 6.90. Для «Сити» доступна котировка в 8.00, для «Спортинга» — 80.0.

Тотал голов больше 2.5 в предстоящей игре идет за 2.12. Тотал меньше 2.5 можно взять за 1.72.

· ТБ 5.5 — 6.10;

· обе забьют: нет — 1.58;

· точный счет: 6:0 — 19.0.