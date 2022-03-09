«Аталанта» — «Байер»: отсутствие Лунева даст шанс Миранчуку
10 марта 2022 года «Аталанта» примет «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».
Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Байер» 10 марта 2022 года
Команда Гасперини — фаворит матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно за 1.94 — это около 49% вероятности. Успех «Байера» доступен за 4.00 (24%), а ничья — за 3.50 (27%).
Выход «Аталанты» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1.73, а «Байера» — 2.10.
Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 2.90.
Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.18.
Поставить на «обе забьют» можно за 1.63. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.20.
«Аталанта» — «Байер»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 10 марта 2022 года
«Аталанта» начала еврокубковый сезон в Лиге чемпионов и рассчитывала продолжить выступление в плей-офф турнира, но не сложилось. Итальянцы заняли третье место в группе, пропустив вперед себя «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», и отправились в Лигу Европы.
Во втором по значимости еврокубковом сезоне клуб из Бергамо справился с «Олимпиакосом» в прошлом раунде. «Аталанта» обыграла греков 2:1 дома и 3:0 — на выезде.
«Байер» с самого начала выступает в Лиге Европы. Немцы выиграли группу, добыв 13 очков, и получили путевку сразу в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира.
В своих национальных первенствах команды борются за место в четверке, но это не заставит их отказаться от претензий на трофей Лиги Европы.
«Аталанта» комфортно чувствует себя дома и привыкла играть в атакующем стиле. Итальянцы забили во всех четырех домашних матчах текущей еврокубковой компании — в трех из них больше одного мяча.
«Байер» пропустил пять мячей на групповом этапе Лиги Европы, но за исключением «Бетиса» соперники там были посредственные — «Селтик» и «Ференцварош». Поэтому можно предположить серьезные проблемы для обороны немцев, тем более что она будет измучена после выезда к «Баварии» в бундеслиге.
Вдобавок «Байер» не умеет играть в Италии. За всю историю «фармацевты» провели здесь десять еврокубковых матчей — шесть поражений, три ничьи и победа.
«Аталанта» дважды принимала клубы из Германии на европейской арене — победа и ничья. Можно предположить, что «Королева провинциалов» добьется успеха в предстоящей встрече и забьет минимум два мяча.
Кстати, к этой игре «Аталанта» подходит на серии из двух домашних побед. Поэтому предлагаем поставить на П1 с коэффициентом 1.94 и на ИТБ1 (1.5) — за 1.73.
Предстоящая встреча интересна поклонникам российского футбола. За хозяев выступает полузащитник Алексей Миранчук, а состав «Байера» по ходу нынешнего сезона пополнили голкипер Андрей Лунев и форвард Сердар Азмун — оба пришли из «Зенита».
Правда, на поле из всей троицы ожидается только Миранчук — Алексей в строю и готов играть. Лунев травмирован и точно не поможет «Байеру», а участие Азмуна остается под вопросом.
Отсутствие Лунева — хороший шанс для Миранчука забить первый мяч в нынешнем розыгрыше турнира.
Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Байер»: ставка на матч
«Байер» исторически неважно играет в Италии. Немцы провели здесь десять еврокубковых матчей — шесть поражений, три ничьи и победа. «Аталанта» подходит к этому противостоянию на серии из двух домашних побед.
Команда Гасперини забила больше одного мяча в трех из четырех домашних еврокубковых встреч нынешнего сезона. Предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с котировкой 1.73.
Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше (1.5) за 1.73.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|20
|13
|5
|2
|49-22
|44
|
2
|Динамо
|20
|12
|3
|5
|36-22
|39
|
3
|Сочи
|20
|12
|1
|7
|33-21
|37
|
4
|ЦСКА
|20
|11
|3
|6
|24-16
|36
|
5
|Краснодар
|19
|9
|5
|5
|31-19
|32
|
6
|Локомотив
|19
|8
|7
|4
|27-21
|31
|
7
|Ахмат
|20
|10
|0
|10
|27-27
|30
|
8
|Кр. Советов
|19
|8
|4
|7
|24-20
|28
|
9
|Спартак
|20
|7
|5
|8
|22-28
|26
|
10
|Рубин
|20
|7
|4
|9
|27-31
|25
|
11
|Н. Новгород
|20
|6
|4
|10
|19-31
|22
|
12
|Арсенал
|20
|5
|5
|10
|23-39
|20
|
13
|Урал
|20
|4
|7
|9
|13-21
|19
|
14
|Ростов
|19
|4
|6
|9
|30-36
|18
|
15
|Уфа
|20
|3
|7
|10
|18-30
|16
|
16
|Химки
|20
|2
|8
|10
|18-37
|14
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|27.02
|14:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|13
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|10
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|8
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Артем Дзюба
Зенит
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|11
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
|
|
Александр Соболев
Спартак
|17
|1
|7