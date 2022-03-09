Алексей пока не забивал в этой Лиге Европы

10 марта 2022 года «Аталанта» примет «Байер» в 1/8 финала Лиги Европы. Матч состоится в Бергамо на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)», начало в 23.00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Футбол 1».

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» — «Байер» 10 марта 2022 года

Команда Гасперини — фаворит матча, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Аталанты» можно за 1.94 — это около 49% вероятности. Успех «Байера» доступен за 4.00 (24%), а ничья — за 3.50 (27%).

Выход «Аталанты» в четвертьфинал оценивается коэффициентом 1.73, а «Байера» — 2.10.

Ф1(0) идет за 1.40, а Ф2(0) — за 2.90.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.68, а ТМ 2.5 — за 2.18.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.63. Противоположный исход оценивается коэффициентом 2.20.

«Аталанта» — «Байер»: прогноз и анализ матча Лиги Европы 10 марта 2022 года

«Аталанта» начала еврокубковый сезон в Лиге чемпионов и рассчитывала продолжить выступление в плей-офф турнира, но не сложилось. Итальянцы заняли третье место в группе, пропустив вперед себя «Вильярреал» и «Манчестер Юнайтед», и отправились в Лигу Европы.

Во втором по значимости еврокубковом сезоне клуб из Бергамо справился с «Олимпиакосом» в прошлом раунде. «Аталанта» обыграла греков 2:1 дома и 3:0 — на выезде.

«Байер» с самого начала выступает в Лиге Европы. Немцы выиграли группу, добыв 13 очков, и получили путевку сразу в 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира.

В своих национальных первенствах команды борются за место в четверке, но это не заставит их отказаться от претензий на трофей Лиги Европы.

«Аталанта» комфортно чувствует себя дома и привыкла играть в атакующем стиле. Итальянцы забили во всех четырех домашних матчах текущей еврокубковой компании — в трех из них больше одного мяча.

«Байер» пропустил пять мячей на групповом этапе Лиги Европы, но за исключением «Бетиса» соперники там были посредственные — «Селтик» и «Ференцварош». Поэтому можно предположить серьезные проблемы для обороны немцев, тем более что она будет измучена после выезда к «Баварии» в бундеслиге.

Вдобавок «Байер» не умеет играть в Италии. За всю историю «фармацевты» провели здесь десять еврокубковых матчей — шесть поражений, три ничьи и победа.

«Аталанта» дважды принимала клубы из Германии на европейской арене — победа и ничья. Можно предположить, что «Королева провинциалов» добьется успеха в предстоящей встрече и забьет минимум два мяча.

Кстати, к этой игре «Аталанта» подходит на серии из двух домашних побед. Поэтому предлагаем поставить на П1 с коэффициентом 1.94 и на ИТБ1 (1.5) — за 1.73.

Предстоящая встреча интересна поклонникам российского футбола. За хозяев выступает полузащитник Алексей Миранчук, а состав «Байера» по ходу нынешнего сезона пополнили голкипер Андрей Лунев и форвард Сердар Азмун — оба пришли из «Зенита».

Правда, на поле из всей троицы ожидается только Миранчук — Алексей в строю и готов играть. Лунев травмирован и точно не поможет «Байеру», а участие Азмуна остается под вопросом.

Отсутствие Лунева — хороший шанс для Миранчука забить первый мяч в нынешнем розыгрыше турнира.

Прогноз и ставка на матч «Аталанта» — «Байер»: ставка на матч

«Байер» исторически неважно играет в Италии. Немцы провели здесь десять еврокубковых матчей — шесть поражений, три ничьи и победа. «Аталанта» подходит к этому противостоянию на серии из двух домашних побед.

Команда Гасперини забила больше одного мяча в трех из четырех домашних еврокубковых встреч нынешнего сезона. Предлагаем поставить на ИТБ1 (1.5) с котировкой 1.73.

Рекомендуемая ставка: индивидуальный тотал «Аталанты» больше (1.5) за 1.73.