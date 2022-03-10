10 марта в первом матче 1/8 финала Лиги Европы между собой сыграют «Барселона» и «Галатасарай». Встреча пройдет в Барселоне на «Камп Ноу» и начнется в 23.00. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Барселона». На команду Хави можно поставить с котировкой 1.18 — это примерно 83% вероятности. Ничью предлагается взять за 7.80 (12%), а победа «Галатасарая» есть в линии за 16.5 (5%).

· Ф1(-3) идет за 3.10

· Ф2(+3) — за 1.33

При ставке в 1000 рублей на победу «Галатасарая» потенциальная выплата составит 16 500 рублей.

Ставка «Галатасарай» не проиграет" есть в линии за 5.30.

Шансы «Барселоны» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 1.77.

Уверены, что «Галатасарай» сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 6.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 2:0 в пользу «Барселоны». На него можно поставить за 6.10.

· ТБ 4.5 — 3.40

· Обе забьют: да — 2.20

· Точный счет: 0:4 — 250