7 декабря 2021 года в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Порту» примет мадридский «Атлетико». Встреча пройдет на стадионе «Драгау», начало — в 23.00. Прямую трансляцию покажет телеканал «Матч! Футбол 2».

Команда Диего Симеоне — фаворит встречи, по мнению, аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно за 2.60 — это примерно 37% вероятности. Успех «Порту» оценивается коэффициентом 2.80 (35%), а ничья — 3.40 (28%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетико» потенциальная выплата составит 2600 рублей, а чистая прибыль — 1600 рублей.

В линии БЕТСИТИ вы также можете выбрать один из многих вариантов фор — например:

· Ф1(-1) идет за 4.70, а Ф2(+1) — за 1.19;

· Ф1(0) идет за 2.00,а Ф2(0) — за 1.86;

· Ф1(+1) идет за 1.23, а Ф2(-1) — за 4.20;

· Ф1(+1.5) идет за 1.16, а Ф2(-1.5) — за 5.20.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 2.13, а ТМ 2.5 — за 1.76.

Сделать ставку на то, что обе команды забьют, можно за 1.88. Противоположный исход идет за 1.92.

Шансы хозяев отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 2.65.

Уверены, что «Атлетико» забьет два мяча или более? Поставить на ИТБ2 (1.5) можно за 2.50.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 1:1 — коэффициент 6.10.