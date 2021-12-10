Нагельсманн: «Надеюсь, скоро мы увидим ту блистательную «Барселону», которую все знаем»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн после победы над «Барселоной» (3:0) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов поделился мнением о ситуации в каталонском клубе.

«Я думаю, что «Барселона» сможет вернуться, — приводит слова Нагельсманна DAZN. — Это все еще один из крупнейших клубов. Просто мы очень хорошо провели обе игры и заслужили победу. Считаю, что «Барселона» — это клуб с большим опытом. Там собралась хорошая команда. Не только Хави, но и его помощники. Они примут правильные решения. Перед встречей уже говорил, что нелегко справиться с долгом в миллиард евро. Нужно принимать безумно сложные решения. На это может уйти какое-то время«.

По мнению тренера, если бы такое произошло с «Баварией», то мюнхенскому клкбу пришлось бы потратить какое-то время, чтобы вернуться и снова добиться успеха.

«Желаю «Барселоне» всего наилучшего. Надеюсь, скоро мы увидим ту блистательную «Барселону», которую все знаем», — сказал он.

По итогам группового этапа «Бавария» набрала 18 очков и с первого места в группе E вышла в плей-офф Лиги чемпионов. «Барселона» с семью очками заняла третье место и вышла в плей-офф Лиги Европы.