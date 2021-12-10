Гринвуд опередил Оздоева в голосовании за звание автора гола недели в Лиге чемпионов
УЕФА назвал автора лучшего гола по итогам шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Автором лучшего гола стал нападающий «Манчестер Юнайтед» Мейсон Гринвуд, который забил в ворота «Янг Бойз» (1:1).
В голосовании также участвовал гол полузащитника «Зенита» Магомеда Оздоева в ворота «Челси» (3:3), гол форварда «Реала» Марко Асенсио в ворота «Интера» (2:0), а также гол нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в ворота «Брюгге» (4:1).
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