Хави считает, что трансферы помогут переломить ситуацию в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что трансферы помогут переломить ситуацию в каталонском клубе, сообщает Sport.es.

По информации источника, тренер и его штаб передали руководству клуба список игроков, с которыми нужно расстаться, а также тех, кого необходимо приобрести.

По мнению Хави, без укрепления некоторых позиций изменить ситуацию в «Барселоне» будет невозможно.

Напомним, что каталонцы не вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 15 туров сине-гранатовые занимают седьмое место с 23 очками.