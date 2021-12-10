Хави считает, что трансферы помогут переломить ситуацию в «Барселоне»
11:49
Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что трансферы помогут переломить ситуацию в каталонском клубе, сообщает Sport.es.
По информации источника, тренер и его штаб передали руководству клуба список игроков, с которыми нужно расстаться, а также тех, кого необходимо приобрести.
По мнению Хави, без укрепления некоторых позиций изменить ситуацию в «Барселоне» будет невозможно.
Напомним, что каталонцы не вышли в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 15 туров сине-гранатовые занимают седьмое место с 23 очками.
Дополнительная информация:
https://www.sport.es/es/noticias/barca/xavi-preve-corta-travesia-desierto-12962221
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