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Быстров: «Трусливый футбол «Зенита»? Это не критика — крик души»

Быстров объяснил свое высказывание о трусливом футболе «Зенита» в матче с «Мальме»
11:23
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Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров объяснил свое высказывание о трусливом футболе петербургского клуба в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).

«Трусливый футбол «Зенита»? Так он реально был трусливым, я же не придумал это! — приводит слова Быстрова «Чемпионат». - Было видно, что «Зенит» играл невысоко. Со мной в принципе согласились игроки петербургского клуба. Все, кто играли на высоком уровне, понимали, что это не футбол».

По словам экс-полузащитника, он радуется победам российских клубов в Европе.

«В Лиге Европы я болею за каждый российский клуб, без каких-то эмблем. Если вижу, что команда хорошо играет, никогда в жизни не скажу, что она плохая. Если «Уфа» отдает все силы в матче с «Зенитом» и уступает, не буду говорить, что уфимцы играли плохо. Я прекрасно вижу, что они отдают все, что могут отдать в данный момент. Все, что я говорю, это не критика — крик души», — сказал он.

После 17 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу. Также петербургский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов с пятью очками занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4542515-bystrov-truslivyj-futbol-zenita-eto-ne-kritika-krik-dushi.html

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Карен Саркисян все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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