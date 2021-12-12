Быстров: «Трусливый футбол «Зенита»? Это не критика — крик души»
Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров объяснил свое высказывание о трусливом футболе петербургского клуба в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальме» (1:1).
«Трусливый футбол «Зенита»? Так он реально был трусливым, я же не придумал это! — приводит слова Быстрова «Чемпионат». - Было видно, что «Зенит» играл невысоко. Со мной в принципе согласились игроки петербургского клуба. Все, кто играли на высоком уровне, понимали, что это не футбол».
По словам экс-полузащитника, он радуется победам российских клубов в Европе.
«В Лиге Европы я болею за каждый российский клуб, без каких-то эмблем. Если вижу, что команда хорошо играет, никогда в жизни не скажу, что она плохая. Если «Уфа» отдает все силы в матче с «Зенитом» и уступает, не буду говорить, что уфимцы играли плохо. Я прекрасно вижу, что они отдают все, что могут отдать в данный момент. Все, что я говорю, это не критика — крик души», — сказал он.
После 17 туров Тинькофф РПЛ «Зенит» набрал 37 очков и возглавляет турнирную таблицу. Также петербургский клуб на групповом этапе Лиги чемпионов с пятью очками занял третье место в группе H и вышел в плей-офф Лиги Европы.
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Дополнительная информация:
https://www.championat.com/football/news-4542515-bystrov-truslivyj-futbol-zenita-eto-ne-kritika-krik-dushi.html
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