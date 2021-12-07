7 декабря 2021 года в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов УЕФА «Реал» примет миланский «Интер». Встреча состоится в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало — в 23.00. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на сайте matchtv.ru. Эфир стартует в 22.45.

Команда Карло Анчелотти — фаворит встречи, по мнению аналитического отдела букмекерской компании БЕТСИТИ. Поставить на победу «Реала» можно за 2.07 — это примерно 46% вероятности. Успех «Интера» и ничья в матче оцениваются одинаковым коэффициентом 3.50 (27%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Реала» можно выиграть 2070 рублей в случае успеха команды Карло Анчелотти.

Ф1(0) идет за 1.51, а Ф2(0) — за 2.55.

Тотал голов больше 2.5 можно взять за 1.65, а ТМ 2.5 — за 2.24.

Сделать ставку на «обе забьют» можно за 1.60. Противоположный исход доступен за 2.34.

Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.50, а удаления — 4.00.

У Винисиуса два мяча в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Забьет миланцам? Поставить на это событие можно за 3.00.

Джеко отличился трижды в текущем розыгрыше ЛЧ. Огорчит мадридцев? Гол боснийца оценивается котировкой 3.20.

Три наиболее вероятных точных счета матча, по мнению аналитиков БЕТСИТИ:

· 1:1 — коэффициент 7.10

· 2:1 — 8.10

· 1:0 — 9.00