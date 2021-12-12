Хави: «Надо признать, что «Бавария» лучше «Барселона». Мы работаем над тем, чтобы клуб вернулся на свое место»
Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации в каталонском клубе.
«Нам необходимо воодушевить команду, — приводит слова Хави Marca. — Нужно требовать больше преданности делу и профессионализма. Сейчас не лучшим момент в истории клуба. Но цикл закончился. Начинается новая эра для «Барселоны».
Тренер вновь прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
«Надо признать, что «Бавария» лучше «Барселона». Мы работаем над тем, чтобы клуб вернулся на свое место», — сказал он.
Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 17 туров каталонский клуб набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/11/61b4af5e22601d076b8b45e2.html
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