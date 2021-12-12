Хави: «Надо признать, что «Бавария» лучше «Барселона». Мы работаем над тем, чтобы клуб вернулся на свое место»

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации в каталонском клубе.

«Нам необходимо воодушевить команду, — приводит слова Хави Marca. — Нужно требовать больше преданности делу и профессионализма. Сейчас не лучшим момент в истории клуба. Но цикл закончился. Начинается новая эра для «Барселоны».

Тренер вновь прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Надо признать, что «Бавария» лучше «Барселона». Мы работаем над тем, чтобы клуб вернулся на свое место», — сказал он.

Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 17 туров каталонский клуб набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.