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Хави: «Надо признать, что «Бавария» лучше «Барселона». Мы работаем над тем, чтобы клуб вернулся на свое место»

Хави заявил, что «Бавария» лучше «Барселона»
10:24
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Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации в каталонском клубе.

«Нам необходимо воодушевить команду, — приводит слова Хави Marca. — Нужно требовать больше преданности делу и профессионализма. Сейчас не лучшим момент в истории клуба. Но цикл закончился. Начинается новая эра для «Барселоны».

Тренер вновь прокомментировал поражение от «Баварии» (0:3) в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Надо признать, что «Бавария» лучше «Барселона». Мы работаем над тем, чтобы клуб вернулся на свое место», — сказал он.

Напомним, что «Барселона» не вышла в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 21 год. В чемпионате Испании после 17 туров каталонский клуб набрал 23 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
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  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

Дополнительная информация:

https://www.marca.com/en/football/barcelona/2021/12/11/61b4af5e22601d076b8b45e2.html

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Карен Саркисян все материалы автора

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