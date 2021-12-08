8 декабря в 6-м туре Лиги чемпионов в группе H между собой сыграют «Зенит» и «Челси». Встреча пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 20.45. Трансляцию смотрите на сайте matchtv.ru.

08.12.2021 | Зенит - Челси

Эксперты букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этой игре победит клуб из Лондона. На «Челси» можно поставить с коэффициентом 1.52 — это примерно 63% вероятности. Ничью предлагают взять за 4.40 (22%). Победа «Зенита» идет в линии за 6.60 (15%).

При ставке в 1000 рублей на победу «Зенита» потенциальная выплата составит 6600 рублей.

Ф1(+1.5) идет за 1.54, а Ф2(-1.5) — за 2.47.

Ставку «Зенит» не проиграет» можно взять за 2.65.

Шансы «Челси» забить больше одного мяча оцениваются коэффициентом 1.63.

Уверены, что «Зенит» также сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ1 (1.5) доступен за 3.80.

Аналитики БЕТСИТИ считают счет 1:1 наиболее вероятным. На него можно поставить за 7.70.