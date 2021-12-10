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Шварц не удивлен ничьей «Зенита» в матче с «Челси»

Тренер «Динамо» Шварц не удивлен ничьей «Зенита» в матче с «Челси» в Лиге чемпионов
15:49
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на ничью «Зенита» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).

«Нас не удивляет результат «Зенита» в матче с «Челси». На выезде они показали тоже равную игру с соперником. Если такой мастеровитой команде давать играть, «Зенит» это использует. Нам нужно отталкиваться от своей игры и показать тот футбол, который мы считаем нужным», — сказал на пресс-конференции Шварц.

В воскресенье, 12 декабря «Динамо» на своем поле сыграет против «Зенита» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 14.00 (мск).

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Зенит

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ
Монако

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81

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Сергей Федоров все материалы автора

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