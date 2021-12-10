Шварц не удивлен ничьей «Зенита» в матче с «Челси»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц отреагировал на ничью «Зенита» в матче 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Челси» (3:3).
«Нас не удивляет результат «Зенита» в матче с «Челси». На выезде они показали тоже равную игру с соперником. Если такой мастеровитой команде давать играть, «Зенит» это использует. Нам нужно отталкиваться от своей игры и показать тот футбол, который мы считаем нужным», — сказал на пресс-конференции Шварц.
В воскресенье, 12 декабря «Динамо» на своем поле сыграет против «Зенита» в рамках 18-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 14.00 (мск).
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