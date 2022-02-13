Олимпиада-2022 в Пекине: 14 февраля, трансляции и расписание игрового дня

14 февраля пройдет произвольный танец у фигуристов на Олимпиаде-2022 в Пекине

14 февраля 2022 года на зимних Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов наград. «Спорт-Экспресс» делится с вами расписанием трансляций, а также мнением экспертов по предстоящим соревнованиям.

Расписание Олимпиады-2022 на 14 февраля 2022 года:

04.05. Керлинг. Круговой турнир , мужчины и женщины — всего 11 матчей. Прямая трансляция Россия — Канада (женщины) — сайт matchtv.ru; Россия — Швеция (мужчины) — сайт matchtv.ru (09.25); Россия — Дания (женщины) — сайт matchtv.ru (15.45)

04.15. Фигурное катание. Танцы на льду, произвольный танец. Прямая трансляция — Первый канал

04.30. Фристайл. Свободные дисциплины, слоупстайл, женщины — первый, второй и третий финальные заезды. Прямая трансляция — телеканал «Матч! Страна»

04.30. Бобслей. Монобоб. Прямая трансляция — телеканал «Матч! Арена»

04.30. Сноуборд. Сноуборд-биг-эйр. Мужчины и женщины. Прямая трансляция (мужчины) — телеканал «Матч! Страна» (08.25)

06.00. Горнолыжный спорт. Скоростной спуск, женщины. Прямая трансляция — телеканал «Матч! Арена»

07.10. Хоккей с шайбой , женщины, полуфиналы. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru

07.30. Фристайл. Свободные дисциплины, слоупстайл, мужчины. Прямая трансляция — телеканал «Матч! Арена»

13.00. Прыжки с трамплина. Мужские команды. Прямая трансляция финального раунда — сайт matchtv.ru (15.10)

14.00. Фристайл. Акробатика, женщины — первый и второй финалы. Прямая трансляция — сайт matchtv.ru

15.05. Бобслей. Двойки, мужчины — первый и второй заезды. Прямая трансляция — телеканал «Матч! Арена»

Аналитики легальной букмекерской компании БЕТСИТИ оценили потенциальный общий балл для танцевальных пар в фигурном катании — танцы на льду, ритм-танец:

Пара Габриэла Пападакис/Гийом Сизерон — главный претендент на высший балл. Поставить на то, что французы наберут минимум 88 очков, можно за 1.85. Такой же котировкой оцениваются их шансы получить 87 баллов или менее.

Шансы российской пары Виктории Синициной и Никиты Кацалапова получить 86 баллов минимум аналитики оценили котировкой 1.85.

При ставке в 1000 рублей на тотал баллов больше 85.5 у Виктории и Никиты можно выиграть 1850 рублей в случае их успешного выступления.

Ждете, что Александра Степанова и Иван Букин наберут от 84 баллов и выше? Тогда ставьте на тотал больше 83.5 за 2.10.

Наберут ли Диана Дэвис и Глеб Смолкин хотя бы 76 баллов? Сделать ставку на это событие можно за 1.72.