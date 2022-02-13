13 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Бернли» сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур» и начнется в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ливерпуля» — считают, что в этом матче победу одержат мерсисайдцы. На них можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.80 (17%), а победа «Бернли» есть в линии за 10.0 (10%).

Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.20.

При ставке в 1000 рублей на победу «Бернли» потенциальная выплата составит 10 000 рублей.

Ставку «Бернли» не проиграет" можно взять за 3.70.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 5.80. Для «Бернли» такой исход можно взять за 33.0, а для «Ливерпуля» — за 8.0.

· ТМ 0.5 — 18.0

· Обе забьют: нет — 1.79

· Точный счет: 1:5 — 23.0