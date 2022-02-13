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«Бернли» — «Ливерпуль»: где смотреть матч АПЛ 13 февраля 2022 онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча АПЛ «Бернли» — «Ливерпуль» 13 февраля
Егор Сергеев
Шон Дайч.
Фото Reuters

13 февраля в 25-м туре чемпионата Англии «Бернли» сыграет с «Ливерпулем». Встреча пройдет в Бернли на стадионе «Терф Мур» и начнется в 17.00. Трансляцию можно будет посмотреть на сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ — официального партнера «Ливерпуля» — считают, что в этом матче победу одержат мерсисайдцы. На них можно поставить с котировкой 1.31 — это примерно 73% вероятности. Ничью предлагается взять за 5.80 (17%), а победа «Бернли» есть в линии за 10.0 (10%).

Ф1(-1) идет за 4.50, а Ф2(+1) — за 1.20.

При ставке в 1000 рублей на победу «Бернли» потенциальная выплата составит 10 000 рублей.

Ставку «Бернли» не проиграет" можно взять за 3.70.

Волевая победа одной из команд в этом матче возможна за 5.80. Для «Бернли» такой исход можно взять за 33.0, а для «Ливерпуля» — за 8.0.

· ТМ 0.5 — 18.0

· Обе забьют: нет — 1.79

· Точный счет: 1:5 — 23.0

Англия. Премьер-лига. 25-й тур
13 февр, 17:00. Turf Moor (Бернли)
Бернли
Ливерпуль

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3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
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7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
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