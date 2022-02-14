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«Мальорка» — «Атлетик»: прогноз и ставки на матч чемпионата Испании 14 февраля

Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Мальорка» — «Атлетик»
Егор Сергеев
Рауль Гарсия (в центре).
Фото AFP

14 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Мальорка» сыграет с «Атлетиком». Встреча пройдет в городе Пальма де Мальорка на стадионе «Визит Мальорка» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Атлетик». На басков можно поставить с котировкой 2.28 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (30%), а победа «Мальорки» есть в линии за 3.50 (28%).

Ф1(+1) идет за 1.29, а Ф2(-1) — за 3.60.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 2280 рублей.

Ставку «Мальорка» не проиграет" можно взять за 1.67.

Если «Атлетик» сумеет забить в этой игре больше двух мячей, то сыграет ставка на ИТБ2 2.5 за 6.90.

Испания. Лига 1. 24-й тур
14 февр, 23:00. Visit Mallorca Stadium (Пальма-де-Мальорка)
Мальорка
Атлетик

Индивидуальный тотал голов «Мальорки» больше 1.5 есть в линии за 3.60.

· ТМ 0.5 — 7.80;

· обе забьют: нет — 1.66;

· точный счет: 2:2 — 20.0.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Мальорка
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И В Н П +/- О
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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Н. Новгород – Урал
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
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Краснодар – Локомотив
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Динамо

 5
И К Ж
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