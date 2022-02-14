Прогноз на матч чемпионата Испании по футболу «Мальорка» — «Атлетик»

14 февраля в рамках 24-го тура чемпионата Испании «Мальорка» сыграет с «Атлетиком». Встреча пройдет в городе Пальма де Мальорка на стадионе «Визит Мальорка» и начнется в 23.00. Трансляцию можно будет посмотреть в сервисе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победу одержит «Атлетик». На басков можно поставить с котировкой 2.28 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.60 (30%), а победа «Мальорки» есть в линии за 3.50 (28%).

Ф1(+1) идет за 1.29, а Ф2(-1) — за 3.60.

При ставке в 1000 рублей на победу «Атлетика» потенциальная выплата составит 2280 рублей.

Ставку «Мальорка» не проиграет" можно взять за 1.67.

Если «Атлетик» сумеет забить в этой игре больше двух мячей, то сыграет ставка на ИТБ2 2.5 за 6.90.

Индивидуальный тотал голов «Мальорки» больше 1.5 есть в линии за 3.60.

· ТМ 0.5 — 7.80;

· обе забьют: нет — 1.66;

· точный счет: 2:2 — 20.0.