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«Металлург» — «Трактор»: где смотреть матч КХЛ 11 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча КХЛ «Металлург» — «Трактор» 11 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
«Металлург» (Магнитогорск).

11 апреля 2022 года «Металлург» на «Арене Металлург» примет «Трактор» в пятом матче финальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра стартует в 17.00 (мск), прямую трансляцию покажут matchtv.ru и телеканалы «KHL» и «KHL PRIME».

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Победа хозяев закончит серию и выведет их в финал Кубка Гагарина. Букмекерская компания БЕТСИТИ предлагает на успех «Магнитки» в основное время коэффициент 2.15, вероятность — около 45%. Выигрыш гостей можно оформить с котировкой 2.85 (35%), ничью — за 4.30 (20%).

Если «Трактор» продлит противостояние еще на игру, то ставка в 1000 рублей на них принесет победителю 2850 рублей.

Правда, аналитики не очень верят в успех команды из Челябинска: даже победа с учетом овертайма оценена серьезными 2.17. У «Металлурга» эта линия идет за 1.69.

Для «Трактора» вторая игра оказалась самой результативной в серии (6:4), за остальные три встречи команда забросила всего три шайбы. Индивидуальный тотал больше 2.5 гола на предстоящий матч оценен в 2.00, меньше — в 1.75.

«Магнитка» забивает больше, поэтому индивидуальный тотал больше 2.5 шайбы идет с реалистичным коэффициентом 1.71, меньше можно взять за 2.06.

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После шести голов в четвертом матче шанс на хотя бы четыре шайбы мощно укрепился: общий тотал больше 3.5 гола идет со скромной котировкой 1.20. Тотал больше 4.5 шайбы можно оформить за 1.50.

Для интереса можно попробовать один из вариантов комбинированных ставок. Например, поставить на победу «Металлурга» и тотал больше 5.5 шайбы можно с увесистым коэффициентом 4.00.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Трактор
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
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16
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