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«Райо Вальекано» — «Валенсия»: прогноз на матч ла лиги 11 апреля 2020 года

Прогноз на матч ла лиги «Райо Вальекано» — «Валенсия» 11 апреля 2020 года
Артем Белинин
Читать «СЭ» в
«Райо Вальекано».
Фото Global Look Press

11 апреля в матче 31-го тура ла лиги сыграют «Райо Вальекано» и «Валенсия». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Кампо-де-Вальекас», трансляция будет доступна на Okko. Главный судья матча — испанец Рикардо Бенгоэчеа.

Испания. Лига 1. 31-й тур
11 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев — коэффициент на победу «Райо Вальекано» 2.17 (46%). Успех «Валенсии» менее вероятен, котировка на победу «летучих мышей» — 3.80 (26%). Ничью можно взять за 3.20 (28%).

При ставке 1000 рублей на победу «Валенсии» при успешном исходе выплата составит 3800 рублей.

Слишком результативной встречи не ожидается. Тотал больше 1.5 мяча «Райо Вальекано» оценивается приличной котировкой 2.32. Поставить на обратный исход, тотал меньше 1.5 мяча, можно за 1.61.

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В успех «Валенсии» в атаке аналитики компании почти не верят, котировка на тотал 1.5 мяча — 3.50. Обратный исход, тотал меньше 1.5 мяча, оценивается в 1.31.

Если вы считаете, что в игре забьет только одна команда или не забьет никто, поставить на это можно с коэффициентом 1.77.

Вероятность пенальти во встрече оценивается как невысокая — котировка на это событие 2.90. Также вряд ли случится удаление, коэффициент на него — 3.10. Оба события сразу можно взять за 6.00.

Наиболее реалистичным точным счетом аналитики компании считают победу «Райо Вальекано» со счетом 1:0 за 5.90.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Райо Вальекано
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2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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Динамо – Ахмат
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