В понедельник, 11 апреля 2022 года, состоится матч чемпионата Испании между командами из середины таблицы — «Валенсия» Дениса Черышева сыграет на выезде с «Райо Вальекано». Встреча 31-го тура состоится на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде под присмотром арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и начнется в 22.00 по Москве. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе Okko.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев, несмотря на то что они занимают 13-ю строчку в таблице, тогда как «Валенсия» располагается на девятой строчке. На победу «Райо Вальекано» в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.17 (46% вероятности), а на победу гостей — за внушительные 3.80 (26%). Даже более вероятный исход — ничья, которая оценена котировкой 3.20 (28%).

Если считаете, что аналитики не правы и три очка заберет «Валенсия», то со ставки в 1000 рублей на гостей можно выиграть 3800.

Но «летучие мыши» могут и не победить, а значит, очень кстати будет ставка Х2 за коэффициент 1.74. Если валенсийцы не проиграют, то обеспечат автору выигрыш.

Довольно высокие котировки в матче предложены на удаление и пенальти: на красную карточку в составе одной из команд можно поставить за 3.10, а на 11-метровый в любую сторону — за 2.90. Ставка на оба эти события обеспечит увеличение суммы в 6 раз.

Аналитики убеждены, что матч не получится результативным (на ТМ 2.5 гола котировка всего 1.66), и поэтому три самых популярных счета — 1:0, 1:1 и 0:1. На первый вариант коэффициент 5.90, на второй — 6.10, на третий — 8.30.