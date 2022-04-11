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Сегодня, 19:15

«Райо Вальекано» — «Валенсия»: где смотреть матч ла лиги 11 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Райо Вальекано» — «Валенсия» 11 апреля 2022 года
Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
Денис Черышев, «Валенсия».
Фото Global Look Press

В понедельник, 11 апреля 2022 года, состоится матч чемпионата Испании между командами из середины таблицы — «Валенсия» Дениса Черышева сыграет на выезде с «Райо Вальекано». Встреча 31-го тура состоится на стадионе «Кампо-де-Вальекас» в Мадриде под присмотром арбитра Рикардо Де Бургоса Бенгоэчеа и начнется в 22.00 по Москве. Посмотреть игру в прямом эфире можно будет на онлайн-платформе Okko.

Испания. Лига 1. 31-й тур
11 апр, 22:00. Vallecas (Мадрид)
Райо Вальекано
Валенсия

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают фаворитом хозяев, несмотря на то что они занимают 13-ю строчку в таблице, тогда как «Валенсия» располагается на девятой строчке. На победу «Райо Вальекано» в предстоящем матче можно поставить с коэффициентом 2.17 (46% вероятности), а на победу гостей — за внушительные 3.80 (26%). Даже более вероятный исход — ничья, которая оценена котировкой 3.20 (28%).

Если считаете, что аналитики не правы и три очка заберет «Валенсия», то со ставки в 1000 рублей на гостей можно выиграть 3800.

Но «летучие мыши» могут и не победить, а значит, очень кстати будет ставка Х2 за коэффициент 1.74. Если валенсийцы не проиграют, то обеспечат автору выигрыш.

Карим Бензема, &laquo;Реал&raquo;. «Реал Мадрид» — «Челси»: Бензема и Винисиус добьют лондонцев

Довольно высокие котировки в матче предложены на удаление и пенальти: на красную карточку в составе одной из команд можно поставить за 3.10, а на 11-метровый в любую сторону — за 2.90. Ставка на оба эти события обеспечит увеличение суммы в 6 раз.

Аналитики убеждены, что матч не получится результативным (на ТМ 2.5 гола котировка всего 1.66), и поэтому три самых популярных счета — 1:0, 1:1 и 0:1. На первый вариант коэффициент 5.90, на второй — 6.10, на третий — 8.30.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Валенсия
ФК Райо Вальекано
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«Болонья» — «Сампдория»: прогноз на матч серии А 11 апреля 2022 года
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
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Федор Смолов

Динамо

 10
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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