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«Металлург» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 30 апреля 2022 года

Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — ЦСКА 30 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
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ЦСКА — «Металлург», четвертый матч серии.
Фото Global Look Press

30 апреля 2022 года пройдет решающая — седьмая встреча финальной серии КХЛ. ЦСКА уступал 1:3 в серии, но сравнял счет. Победитель Кубка Гагарина определится в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 15.00 мск. Прямой эфир на телеканалах KHL и KHL PRIME начнется в 14.45.

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По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд равные шансы на победу. На успех ЦСКА и «Магнитки» в основное время одинаковый коэффициент — 2.50, это ровно 40% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 4.00 (20%).

Ставка в 1 000 рублей на победу любой из команд в случае выигрыша принесет 2 500 рублей.

В шестом матче ЦСКА отлично сыграл по счету: забросил две шайбы в первом периоде и в оставшееся время экономил силы к седьмой встрече. За два оставшихся отрезка только «Металлург» оформил одну шайбу (2:1). Если считаете, что в седьмой игре команды сыграют результативнее, возьмите тотал голов больше 5.5 за 2.60, ТМ 5.5 идет за 1.46.

ТБ 2.5 шайбы москвичей предложен с привлекательной котировкой 2.14, ИТМ1 (2.5) можно взять за 1.66. У «Магнитки» эта линия оценена ровно такими же коэффициентами.

Для повышения адреналина можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, тотал каждой команды больше 1.5 гола идет за 1.97, а меньше — за 1.84.

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Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

В шестой встрече команды показали, что не собираются рисковать. Осторожная игра привела лишь к трем заброшенным шайбам. Всего в серии соперники только раз выдали по-настоящему результативный матч, когда «Металлург» победил 6:4. Не считая той игры, по ходу противостояния соперники ни разу в основное время не забросили больше четырех шайб. Вряд ли пик результативности придется на самый ответственный матч серии.

Рекомендуемая ставка: тотал голов меньше 5.5 за 1.46.

Хоккей
КХЛ
Прогнозы на спорт
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК ЦСКА (Москва)
0
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Краснодар

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Спартак

 14 1 4
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