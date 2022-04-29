30 апреля 2022 года пройдет решающая — седьмая встреча финальной серии КХЛ. ЦСКА уступал 1:3 в серии, но сравнял счет. Победитель Кубка Гагарина определится в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 15.00 мск. Прямой эфир на телеканалах KHL и KHL PRIME начнется в 14.45.

По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд равные шансы на победу. На успех ЦСКА и «Магнитки» в основное время одинаковый коэффициент — 2.50, это ровно 40% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 4.00 (20%).

Ставка в 1 000 рублей на победу любой из команд в случае выигрыша принесет 2 500 рублей.

В шестом матче ЦСКА отлично сыграл по счету: забросил две шайбы в первом периоде и в оставшееся время экономил силы к седьмой встрече. За два оставшихся отрезка только «Металлург» оформил одну шайбу (2:1). Если считаете, что в седьмой игре команды сыграют результативнее, возьмите тотал голов больше 5.5 за 2.60, ТМ 5.5 идет за 1.46.

ТБ 2.5 шайбы москвичей предложен с привлекательной котировкой 2.14, ИТМ1 (2.5) можно взять за 1.66. У «Магнитки» эта линия оценена ровно такими же коэффициентами.

Для повышения адреналина можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, тотал каждой команды больше 1.5 гола идет за 1.97, а меньше — за 1.84.

Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА

В шестой встрече команды показали, что не собираются рисковать. Осторожная игра привела лишь к трем заброшенным шайбам. Всего в серии соперники только раз выдали по-настоящему результативный матч, когда «Металлург» победил 6:4. Не считая той игры, по ходу противостояния соперники ни разу в основное время не забросили больше четырех шайб. Вряд ли пик результативности придется на самый ответственный матч серии.

Рекомендуемая ставка: тотал голов меньше 5.5 за 1.46.