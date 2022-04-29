«Металлург» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 30 апреля 2022 года
30 апреля 2022 года пройдет решающая — седьмая встреча финальной серии КХЛ. ЦСКА уступал 1:3 в серии, но сравнял счет. Победитель Кубка Гагарина определится в Магнитогорске на «Арене Металлург», начало — в 15.00 мск. Прямой эфир на телеканалах KHL и KHL PRIME начнется в 14.45.
По мнению аналитиков букмекерской компании БЕТСИТИ, у команд равные шансы на победу. На успех ЦСКА и «Магнитки» в основное время одинаковый коэффициент — 2.50, это ровно 40% вероятности исхода. Ничью предложено взять за 4.00 (20%).
Ставка в 1 000 рублей на победу любой из команд в случае выигрыша принесет 2 500 рублей.
В шестом матче ЦСКА отлично сыграл по счету: забросил две шайбы в первом периоде и в оставшееся время экономил силы к седьмой встрече. За два оставшихся отрезка только «Металлург» оформил одну шайбу (2:1). Если считаете, что в седьмой игре команды сыграют результативнее, возьмите тотал голов больше 5.5 за 2.60, ТМ 5.5 идет за 1.46.
ТБ 2.5 шайбы москвичей предложен с привлекательной котировкой 2.14, ИТМ1 (2.5) можно взять за 1.66. У «Магнитки» эта линия оценена ровно такими же коэффициентами.
Для повышения адреналина можно взять один из вариантов комбинированных ставок. Например, тотал каждой команды больше 1.5 гола идет за 1.97, а меньше — за 1.84.
Прогноз и ставка на матч «Металлург» — ЦСКА
В шестой встрече команды показали, что не собираются рисковать. Осторожная игра привела лишь к трем заброшенным шайбам. Всего в серии соперники только раз выдали по-настоящему результативный матч, когда «Металлург» победил 6:4. Не считая той игры, по ходу противостояния соперники ни разу в основное время не забросили больше четырех шайб. Вряд ли пик результативности придется на самый ответственный матч серии.
Рекомендуемая ставка: тотал голов меньше 5.5 за 1.46.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0