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«Динамо» — «Урал»: Смолов и компания скинут соперника в зону вылета

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 30 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
Сандро Шварц («Динамо»).
Фото Global Look Press
Москвичам нужно оборонять место в Лиге чемпионов.

После поражения в 26-м туре от ЦСКА «Динамо», кажется, окончательно вылетело из чемпионской гонки — отыграть шесть очков за четыре матча практически невозможно. 30 апреля 2022 года москвичи примут борющийся за выживание «Урал». Игра на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 14.00 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 13.55.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 27-й тур
30 апр, 14:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Урал

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 30 апреля 2022 года

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев весомым фаворитом: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.57, вероятность — около 62%. Успех «Урала» оценен высокой котировкой 6.60 (14%), на ничью она ниже — всего 4.00 (24%).

На то, что команда из Екатеринбурга не проиграет, можно поставить за 2.50.

Чтобы просмотр игры стал еще более захватывающим, можно взять один из вариантов ставки с форой: Ф1(-1.5) — за 2.70 или Ф2(+1.5) — за 1.47.

Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 2.30, противоположный исход доступен за 1.62. При этом второй вариант перспективнее, потому что в четырех последних играх РПЛ с участием москвичей забивала только одна команда.

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«Динамо» — «Урал»: прогноз и аналитика матча 27-го тура РПЛ 30 апреля 2022 года

«Урал» — самый легкий соперник для «Динамо» в оставшихся матчах, далее ждут «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». При этом москвичи продолжают борьбу за вторую строчку: команда Сандро Шварца опережает идущий третьим ЦСКА на пять баллов, поэтому не имеет права потерять очки в игре с командой из зоны вылета.

Больше «Динамо» в этом сезоне РПЛ забил только «Зенит». В 26 играх москвичи оформили 45 мячей — в среднем 1.7 за матч. Но в последних матчах они делают это с большим трудом — всего пять голов в пяти встречах, больше одного мяча бело-голубые вонзили только раз. При этом неплохую форму набрал зимний новичок команды Федор Смолов: поучаствовал в трех голах за этот период (2+1).

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«Динамо» часто подводит реализация. В матчах с ЦСКА, «Ахматом» и «Краснодаром» москвичи набрали по xG почти на балл больше, чем забили. Проблемы в нападении однозначно временные, ведь команда весь сезон отличалась выстроенной атакующей игрой. Система сбоит, но восстановится. Поставить на тотал больше 1.5 гола москвичей можно за 1.41, а на меньше — за 2.90.

Но «Урал» легко может засушить игру и не позволит бить по воротам. Команда Игоря Шалимова участвует в тяжелой борьбе за выживание и еще может избежать стыковых матчей, поэтому пытается выжать хоть какие-то очки из игр с любыми соперниками. Главный скилл уральцев — не пускать мяч к воротам после ударов соперника. В первом круге динамовцы пробили 28 раз, но мяч долетел до створа только в восьми случаях. «Урал» блокирует в среднем 3.7 удара за 90 минут — в РПЛ по этому показателю лучше только «Рубин» (4).

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Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Урал»

«Динамо» испытывает небольшие проблемы в завершении, «Урал» — одна из самых надежных команд РПЛ. Есть вероятность, что игра получится не слишком результативной. При этом у уральцев обыграть москвичей шансов практически нет.

Рекомендуемая ставка: «Динамо» не проиграет и тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.95.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
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