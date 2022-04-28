«Динамо» — «Урал»: Смолов и компания скинут соперника в зону вылета
После поражения в 26-м туре от ЦСКА «Динамо», кажется, окончательно вылетело из чемпионской гонки — отыграть шесть очков за четыре матча практически невозможно. 30 апреля 2022 года москвичи примут борющийся за выживание «Урал». Игра на стадионе «ВТБ Арена» начнется в 14.00 мск, прямая трансляция на сайте matchtv.ru и телеканале «Матч! Премьер» начнется в 13.55.
Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Динамо» — «Урал» 30 апреля 2022 года
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев весомым фаворитом: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 1.57, вероятность — около 62%. Успех «Урала» оценен высокой котировкой 6.60 (14%), на ничью она ниже — всего 4.00 (24%).
На то, что команда из Екатеринбурга не проиграет, можно поставить за 2.50.
Чтобы просмотр игры стал еще более захватывающим, можно взять один из вариантов ставки с форой: Ф1(-1.5) — за 2.70 или Ф2(+1.5) — за 1.47.
Поставить на «обе забьют» можно с коэффициентом 2.30, противоположный исход доступен за 1.62. При этом второй вариант перспективнее, потому что в четырех последних играх РПЛ с участием москвичей забивала только одна команда.
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«Урал» — самый легкий соперник для «Динамо» в оставшихся матчах, далее ждут «Крылья Советов», «Локомотив» и «Сочи». При этом москвичи продолжают борьбу за вторую строчку: команда Сандро Шварца опережает идущий третьим ЦСКА на пять баллов, поэтому не имеет права потерять очки в игре с командой из зоны вылета.
Больше «Динамо» в этом сезоне РПЛ забил только «Зенит». В 26 играх москвичи оформили 45 мячей — в среднем 1.7 за матч. Но в последних матчах они делают это с большим трудом — всего пять голов в пяти встречах, больше одного мяча бело-голубые вонзили только раз. При этом неплохую форму набрал зимний новичок команды Федор Смолов: поучаствовал в трех голах за этот период (2+1).
«Динамо» часто подводит реализация. В матчах с ЦСКА, «Ахматом» и «Краснодаром» москвичи набрали по xG почти на балл больше, чем забили. Проблемы в нападении однозначно временные, ведь команда весь сезон отличалась выстроенной атакующей игрой. Система сбоит, но восстановится. Поставить на тотал больше 1.5 гола москвичей можно за 1.41, а на меньше — за 2.90.
Но «Урал» легко может засушить игру и не позволит бить по воротам. Команда Игоря Шалимова участвует в тяжелой борьбе за выживание и еще может избежать стыковых матчей, поэтому пытается выжать хоть какие-то очки из игр с любыми соперниками. Главный скилл уральцев — не пускать мяч к воротам после ударов соперника. В первом круге динамовцы пробили 28 раз, но мяч долетел до створа только в восьми случаях. «Урал» блокирует в среднем 3.7 удара за 90 минут — в РПЛ по этому показателю лучше только «Рубин» (4).
Прогноз и ставка на матч «Динамо» — «Урал»
«Динамо» испытывает небольшие проблемы в завершении, «Урал» — одна из самых надежных команд РПЛ. Есть вероятность, что игра получится не слишком результативной. При этом у уральцев обыграть москвичей шансов практически нет.
Рекомендуемая ставка: «Динамо» не проиграет и тотал голов меньше 2.5 с коэффициентом 1.95.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0