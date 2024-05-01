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Сегодня, 11:30

«Спартак» и «Динамо» разучились проигрывать. Чья серия прервется сегодня?

1 мая «Динамо» и «Спартак» сыграют в Кубке России
Максим Никитин
Корреспондент
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Алексис Дуарте («Спартак») и Константин Тюкавин («Динамо»).
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»
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Ждем тактические шахматы от Лички и Слишковича.
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01 мая, 18:00. ВТБ Арена (Москва)
Динамо
Спартак

Сегодняшний матч «Динамо» и «Спартака» — настоящий подарок любителям российского футбола.

Это историческое дерби между командами, которые прямо сейчас по результатам находятся в шикарной форме.

«Спартак» вообще не проигрывает при Слишковиче: две ничьи (с ЦСКА и «Зенитом») и две победы (над «Локо» и «Ростовом» с общим счетом 8:3).

Личка стабилизировал команду после неудачной серии: четыре победы в четырех последних матчах РПЛ — дважды над «Оренбургом», над «Пари НН» и «Зенитом». Общий счет — 11:4. Все шансы побороться за чемпионство в РПЛ и FONBET Кубке России.

Главная же интрига — тактика, которую выберут обе команды.

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.
Фото ФК «Спартак»

«Спартак» при Слишковиче превратился в хамелеона, которым часто бравировал Абаскаль (красно-белые меняются в зависимости от соперника: 3-4-1-2, 4-4-2, 4-3-3), а «Динамо» по ходу игры с «Зенитом» перешло на 4-4-2 с привычных 4-3-3, что позволило переломить ход трудного матча.

При этом «Спартак» позволил себе мощную ротацию в последней игре с «Локо», когда на поле не появились сразу шесть игроков, до этого с первых минут трудившихся в дерби с ЦСКА: Соболев, Денисов, Бабич, Мартинс, Хлусевич и Пруцев.

Форвард &laquo;Зенита&raquo; Артур (слева) и&nbsp;полузащитник &laquo;Спартака&raquo; Данил Пруцев. Максименко и ВАР спасли «Спартак» от поражения в Питере. Но не от вылета из Пути РПЛ

Это походило на рискованную, но спланированную ротацию перед важным кубковым матчем, которая не помешала забрать победу.

У «Динамо» в этом смысле никакой ротации в игре с «Зенитом» случиться не могло. На поле вышли сильнейшие. Пожалуй, с исключением в виде Бителло.

Логично подумать, что «Спартак» должен быть свежее, но «Динамо» при Личке почти всегда показывает великолепную физическую готовность. Впрочем, это не отменяет возможности ротации. Маричаль или Даса? Нгамале или Макаров? Чавес или Бителло? Смолов или Тюкавин? Варианты у Марцела Лички точно есть.

Мне многие говорят, что «Динамо» может отпустить Кубок в угоду максимальной готовности в чемпионате. Но я не представляю, как голодная до побед команда может упустить возможность выйти в финал, до которого подать рукой.

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Тем более не сказать, что «Спартак» прямо неуязвим. Футболисты красно-белых с приходом Слишковича действительно раскрепостились и классно играют в обороне, но атакующие способности красно-белых все еще максимально ограничены.

Команде не хватает игрока в центре поля, который бы доводил атаки до логического завершения. Если бы в составе Слишковича в матче с «Локо» появился футболист уровня Бителло, то, боюсь, Галактионову на пресс-конференции пришлось бы объяснять разгромное поражение. Моментов для результативных контратак было очень много, но распоряжался ими «Спартак» в основном бездарно.

«Динамо» обязано этим пользоваться.

Константин Тюкавин и&nbsp;Александр Максименко. «Динамо» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча Кубка

При этом слабое звено бело-голубых — фланги обороны. Например, «Зениту» не хватало конкретики давления в эти зоны, поэтому голов так и не случилось. Плюс «Динамо» сыграло очень низким блоком, чего в матче со «Спартаком» мы практически точно не увидим.

Этот матч почти со стопроцентной вероятностью превратится в тактические шахматы, где каждый постарается замаскировать очевидные минусы и сыграть на своих сильных качествах. У «Спартака» это контратаки, у «Динамо» — комбинации, построенные на быстрых переходах владения за счет купирования и так слабого креатива в центре поля соперника.

Интрига подогревается форматом: один матч, в котором решится все.

Где серия пенальти выглядит очень вероятным исходом.

ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
Марцел Личка
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