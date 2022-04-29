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«Севилья» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 29 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча ла лиги «Севилья» — «Кадис» 29 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

29 апреля 2022 года в матче 34-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Кадис». Встреча начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», транслировать ее будет «Okko Спорт». Эфир стартует в 22.00. Команды занимают в турнирной таблице третье и 17-е места соответственно.

Испания. Лига 1. 34-й тур
29 апр, 22:00. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
Кадис

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: на победу «Севильи» коэффициент 1.57, это порядка 63% вероятности. Возможность ничьей оценена котировкой 3.90 (26%). Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата в случае «мирного» исхода составит 3900 рублей.

Если вы верите в «Кадис», поставить на то, что он не проиграет, можно за 2.50.

Будущие соперники не слишком результативны в последних играх ла лиги — тотал больше 2,5 был пробит менее чем в половине случаев. Поэтому логично взять ТМ 2.5 за 1.69. Обратный исход идет за 2.25.

Лукас Окампос (&laquo;Севилья&raquo;). «Севилья» — «Кадис»: команда Лопетеги размажет соседа в дерби Андалусии

Команды достаточно дисциплинированные, но если считаете, что эмоции выплеснутся на финише сезона, можно поставить на красную карточку за 4.00. Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков компании, выглядят следующим образом:

• 1:0 - за коэффициент 5.10;

• 2:0 - за 6.20;

• 1:1 - за 7.00.

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ФК Кадис
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«Металлург» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ 30 апреля 2022 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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