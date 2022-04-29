«Севилья» — «Кадис»: где смотреть матч ла лиги 29 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
29 апреля 2022 года в матче 34-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Кадис». Встреча начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», транслировать ее будет «Okko Спорт». Эфир стартует в 22.00. Команды занимают в турнирной таблице третье и 17-е места соответственно.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: на победу «Севильи» коэффициент 1.57, это порядка 63% вероятности. Возможность ничьей оценена котировкой 3.90 (26%). Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 7.00 (11%).
При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата в случае «мирного» исхода составит 3900 рублей.
Если вы верите в «Кадис», поставить на то, что он не проиграет, можно за 2.50.
Будущие соперники не слишком результативны в последних играх ла лиги — тотал больше 2,5 был пробит менее чем в половине случаев. Поэтому логично взять ТМ 2.5 за 1.69. Обратный исход идет за 2.25.
Команды достаточно дисциплинированные, но если считаете, что эмоции выплеснутся на финише сезона, можно поставить на красную карточку за 4.00. Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95.
Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков компании, выглядят следующим образом:
• 1:0 - за коэффициент 5.10;
• 2:0 - за 6.20;
• 1:1 - за 7.00.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0