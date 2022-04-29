29 апреля 2022 года в матче 34-го тура чемпионата Испании сыграют «Севилья» и «Кадис». Встреча начнется в 22.00 (мск) на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», транслировать ее будет «Okko Спорт». Эфир стартует в 22.00. Команды занимают в турнирной таблице третье и 17-е места соответственно.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев однозначным фаворитом: на победу «Севильи» коэффициент 1.57, это порядка 63% вероятности. Возможность ничьей оценена котировкой 3.90 (26%). Успех «Кадиса» оценивается коэффициентом 7.00 (11%).

При ставке в 1000 рублей на ничью потенциальная выплата в случае «мирного» исхода составит 3900 рублей.

Если вы верите в «Кадис», поставить на то, что он не проиграет, можно за 2.50.

Будущие соперники не слишком результативны в последних играх ла лиги — тотал больше 2,5 был пробит менее чем в половине случаев. Поэтому логично взять ТМ 2.5 за 1.69. Обратный исход идет за 2.25.

Команды достаточно дисциплинированные, но если считаете, что эмоции выплеснутся на финише сезона, можно поставить на красную карточку за 4.00. Вероятность пенальти в матче оценивается коэффициентом 2.95.

Три наиболее вероятных точных счета, по мнению аналитиков компании, выглядят следующим образом:

• 1:0 - за коэффициент 5.10;

• 2:0 - за 6.20;

• 1:1 - за 7.00.