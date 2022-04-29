Эксперты оценили шансы «Лейпцига» и «Айнтрахта» встретиться в финале Лиги Европы
Во втором по значимости еврокубке состоялись первые полуфинальные игры, по итогам которых фаворитами турнира стали команды из Германии. «Лейпциг» в домашнем матче с минимальным счетом обыграл «Рейнджерс» — 1:0, а «Айнтрахт» неожиданно оказался сильнее «Вест Хэма» на выезде — 2:1. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили, какие теперь у команд перспективы в борьбе за титул.
«Рейнджерс» — «Лейпциг»
Коллектив Доменико Тедеско после вылета «Барселоны» стала главным претендентом на трофей и подтвердила это в первом матче против «джерс». На 85-й минуте Анхелиньо забил победный мяч «РБ» и приблизил свою команду к финалу.
Поставить на выход «Лейпцига» в финал можно с коэффициентом 1.17, это примерно 85% вероятности исхода. Аналогичный выбор в пользу «Рейнджерс» идет за 5.00 (15%).
В ответном матче, который состоится 5 мая в Шотландии, фаворит также немецкий клуб. На успех «быков» предложена котировка 1.95 (46%). На победу «Рейнджерс» и на ничью можно сделать ставку с одинаковым коэффициентом 3.70 (27%).
«Айнтрахт» — «Вест Хэм»
«Орлы», которые идут лишь девятыми в бундеслиге и лишились шансов на прямое попадание еврокубки в будущем сезоне, могут пробиться туда только благодаря победе в Лиге Европы. В четверг команда Оливера Глазнера сделала еще один шаг на пути к цели. После выездной виктории 2:1 «Айнтрахт» стал фаворитом двухраундовой битвы с «Вест Хэмом» — на выход немцев в финал можно поставить с коэффициентом 1.25, это 80% вероятности исхода. Проход англичан доступен за 4.00 (20%).
В ответном матче клуб из Франкфурта считается фаворитом. На успех «Айнтрахта» в основное время аналитики предлагают поставить за 2.30 (43%), на их соперников — за 3.00 (31%). Самый высокий коэффициент доступен для ставки на ничью — 3.50 (26%).
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Ответные матчи пройдут 5 мая в 22.00 мск.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0