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Сегодня, 11:15

Эксперты оценили шансы «Лейпцига» и «Айнтрахта» встретиться в финале Лиги Европы

Евгений Коростелев
Читать «СЭ» в
«Лейпциг» против «Рейнджерс».
Фото Global Look Press

Во втором по значимости еврокубке состоялись первые полуфинальные игры, по итогам которых фаворитами турнира стали команды из Германии. «Лейпциг» в домашнем матче с минимальным счетом обыграл «Рейнджерс» — 1:0, а «Айнтрахт» неожиданно оказался сильнее «Вест Хэма» на выезде — 2:1. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили, какие теперь у команд перспективы в борьбе за титул.

«Рейнджерс» — «Лейпциг»

Коллектив Доменико Тедеско после вылета «Барселоны» стала главным претендентом на трофей и подтвердила это в первом матче против «джерс». На 85-й минуте Анхелиньо забил победный мяч «РБ» и приблизил свою команду к финалу.

Поставить на выход «Лейпцига» в финал можно с коэффициентом 1.17, это примерно 85% вероятности исхода. Аналогичный выбор в пользу «Рейнджерс» идет за 5.00 (15%).

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В ответном матче, который состоится 5 мая в Шотландии, фаворит также немецкий клуб. На успех «быков» предложена котировка 1.95 (46%). На победу «Рейнджерс» и на ничью можно сделать ставку с одинаковым коэффициентом 3.70 (27%).

«Айнтрахт» — «Вест Хэм»

«Орлы», которые идут лишь девятыми в бундеслиге и лишились шансов на прямое попадание еврокубки в будущем сезоне, могут пробиться туда только благодаря победе в Лиге Европы. В четверг команда Оливера Глазнера сделала еще один шаг на пути к цели. После выездной виктории 2:1 «Айнтрахт» стал фаворитом двухраундовой битвы с «Вест Хэмом» — на выход немцев в финал можно поставить с коэффициентом 1.25, это 80% вероятности исхода. Проход англичан доступен за 4.00 (20%).

В ответном матче клуб из Франкфурта считается фаворитом. На успех «Айнтрахта» в основное время аналитики предлагают поставить за 2.30 (43%), на их соперников — за 3.00 (31%). Самый высокий коэффициент доступен для ставки на ничью — 3.50 (26%).

  • Ответные матчи пройдут 5 мая в 22.00 мск.

Футбол
Лига Европы УЕФА
Прогнозы на спорт
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Лейпциг
ФК Рейнджерс
1
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«Лейпциг» — «Рейнджерс»: где смотреть матч Лиги Европы 28 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Спартак

 14 1 4
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Горан Чаушич

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Краснодар

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