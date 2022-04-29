Эксперты оценили шансы «Лейпцига» и «Айнтрахта» встретиться в финале Лиги Европы

Во втором по значимости еврокубке состоялись первые полуфинальные игры, по итогам которых фаворитами турнира стали команды из Германии. «Лейпциг» в домашнем матче с минимальным счетом обыграл «Рейнджерс» — 1:0, а «Айнтрахт» неожиданно оказался сильнее «Вест Хэма» на выезде — 2:1. Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ оценили, какие теперь у команд перспективы в борьбе за титул.

Коллектив Доменико Тедеско после вылета «Барселоны» стала главным претендентом на трофей и подтвердила это в первом матче против «джерс». На 85-й минуте Анхелиньо забил победный мяч «РБ» и приблизил свою команду к финалу.

Поставить на выход «Лейпцига» в финал можно с коэффициентом 1.17, это примерно 85% вероятности исхода. Аналогичный выбор в пользу «Рейнджерс» идет за 5.00 (15%).

В ответном матче, который состоится 5 мая в Шотландии, фаворит также немецкий клуб. На успех «быков» предложена котировка 1.95 (46%). На победу «Рейнджерс» и на ничью можно сделать ставку с одинаковым коэффициентом 3.70 (27%).

«Орлы», которые идут лишь девятыми в бундеслиге и лишились шансов на прямое попадание еврокубки в будущем сезоне, могут пробиться туда только благодаря победе в Лиге Европы. В четверг команда Оливера Глазнера сделала еще один шаг на пути к цели. После выездной виктории 2:1 «Айнтрахт» стал фаворитом двухраундовой битвы с «Вест Хэмом» — на выход немцев в финал можно поставить с коэффициентом 1.25, это 80% вероятности исхода. Проход англичан доступен за 4.00 (20%).

В ответном матче клуб из Франкфурта считается фаворитом. На успех «Айнтрахта» в основное время аналитики предлагают поставить за 2.30 (43%), на их соперников — за 3.00 (31%). Самый высокий коэффициент доступен для ставки на ничью — 3.50 (26%).