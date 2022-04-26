26 апреля 2022 года в первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Этихад», посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет на matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» фаворитами встречи. Поставить на победу «Ман Сити» можно за 1.49 — это около 65% вероятности. Успех мадридского «Реала» маловероятен и оценивается коэффициентом 6.60 (16%). Шансов на ничью чуть больше — ее можно взять за 4.70 (19%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4 700 рублей.

Если считаете, что Карим Бензема поможет «Реалу» не проиграть в Манчестере, можете поставить на Х2 за 2.75.

Обе команды в Лиге чемпионов преимущественно пробивают тотал — так что на ТБ 2.5 за 1.72 можно ставить смело. Котировка на обратный исход — 2.20.

Забьют ли команды друг другу? Если считаете, что условия располагают, то такой вариант доступен за 1.86.

«Реал» при Анчелотти в Европе регулярно забивает два и больше мяча. ИТБ 1.5 мадридцев за 3.90 — роскошный вариант. Аналогичный выбор в пользу суператакующего «Сити» — за 1.56.

Три наиболее вероятных счета матча, по мнению аналитиков компании, выглядят так:

• 2:0 — за 7.00;

• 1:0 — за 7.20;

• 2:1 — за 7.90.