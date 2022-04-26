«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
26 апреля 2022 года в первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Этихад», посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет на matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» фаворитами встречи. Поставить на победу «Ман Сити» можно за 1.49 — это около 65% вероятности. Успех мадридского «Реала» маловероятен и оценивается коэффициентом 6.60 (16%). Шансов на ничью чуть больше — ее можно взять за 4.70 (19%).
При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4 700 рублей.
Если считаете, что Карим Бензема поможет «Реалу» не проиграть в Манчестере, можете поставить на Х2 за 2.75.
Обе команды в Лиге чемпионов преимущественно пробивают тотал — так что на ТБ 2.5 за 1.72 можно ставить смело. Котировка на обратный исход — 2.20.
Забьют ли команды друг другу? Если считаете, что условия располагают, то такой вариант доступен за 1.86.
«Реал» при Анчелотти в Европе регулярно забивает два и больше мяча. ИТБ 1.5 мадридцев за 3.90 — роскошный вариант. Аналогичный выбор в пользу суператакующего «Сити» — за 1.56.
Три наиболее вероятных счета матча, по мнению аналитиков компании, выглядят так:
• 2:0 — за 7.00;
• 1:0 — за 7.20;
• 2:1 — за 7.90.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0