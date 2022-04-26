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«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча Лиги чемпионов «Манчестер Сити» — «Реал» 26 апреля 2022 года
Артем Белинин
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Фото Global Look Press

26 апреля 2022 года в первом полуфинале Лиги чемпионов «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом». Встреча начнется в 22.00 мск на стадионе «Этихад», посмотреть трансляцию в прямом эфире можно будет на matchtv.ru, «Матч! Премьер» и «Матч! Футбол 1». Эфир стартует в 21.45.

Лига чемпионов. 1/2 финала
26 апр, 22:00. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Реал

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают «горожан» фаворитами встречи. Поставить на победу «Ман Сити» можно за 1.49 — это около 65% вероятности. Успех мадридского «Реала» маловероятен и оценивается коэффициентом 6.60 (16%). Шансов на ничью чуть больше — ее можно взять за 4.70 (19%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью в случае «мирного» исхода выплата составит 4 700 рублей.

Если считаете, что Карим Бензема поможет «Реалу» не проиграть в Манчестере, можете поставить на Х2 за 2.75.

Обе команды в Лиге чемпионов преимущественно пробивают тотал — так что на ТБ 2.5 за 1.72 можно ставить смело. Котировка на обратный исход — 2.20.

Забьют ли команды друг другу? Если считаете, что условия располагают, то такой вариант доступен за 1.86.

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«Реал» при Анчелотти в Европе регулярно забивает два и больше мяча. ИТБ 1.5 мадридцев за 3.90 — роскошный вариант. Аналогичный выбор в пользу суператакующего «Сити» — за 1.56.

Три наиболее вероятных счета матча, по мнению аналитиков компании, выглядят так:

2:0 — за 7.00;

1:0 — за 7.20;

2:1 — за 7.90.

Футбол
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ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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