27 апреля 2022 года «Фиорентина» и «Удинезе» встретятся в отложенной игре 20-го тура серии А. Команда Александра Кокорина примет соперника на стадионе «Артемио Франки», время начала игры — 19.00 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 18.55.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом: коэффициент на победу «фиалок» — 1.73, это примерно 56% вероятности. Успех «Удинезе» оценен в 4.50 (21%). Ничья котируется чуть ниже — на нее можно поставить за 4.20 (23%).

При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на триумф «Фиорентины» обернется выплатой 1 730 рублей.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход встречи — ничья 1:1, которая оценена в 7.20. Чуть дороже — за 7.40 — идет минимальная победа хозяев (1:0), за 7.90 можно оформить успех «Фиорентины» со счетом 2:1.

Тотал больше 1.5 мяча идет с коэффициентом 1.23, меньше — за 4.10. Тотал больше 3.5 гола оценен в 2.90, обратная ставка доступна за 1.42.

«Фиалки» выступают не очень результативно — больше одного мяча забили всего раз в последних девяти матчах. Индивидуальный тотал флорентийцев больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.74, меньше 1.5 мяча можно взять за 2.10. У «Удинезе» эта линия оценена в 3.20 и 1.35, соответственно.

Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Удинезе»

«Фиорентина» сражается за место в Лиге Европы: пока команда идет седьмой, но имеет игру в запасе. В случае победы над «Удинезе» флорентийцы рванут сразу на пятую строчку. В последние месяцы команда из Тосканы выглядела весьма солидно: проиграла всего два раза в последних 10 матчах и забивает в каждой встрече с начала февраля. «Удинезе» тоже неплохо атакует: за апрель настучал 13 мячей, оформив разгромы 5:1 и 4:1 над «Кальяри» и «Эмполи».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.