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«Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз на матч серии А 27 апреля 2022 года

Прогноз на матч серии А «Фиорентина» — «Удинезе» 27 апреля 2022 года
Артемий Кутейников
Читать «СЭ» в
ФК «Фиорентина».
Фото Global Look Press

27 апреля 2022 года «Фиорентина» и «Удинезе» встретятся в отложенной игре 20-го тура серии А. Команда Александра Кокорина примет соперника на стадионе «Артемио Франки», время начала игры — 19.00 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 18.55.

Италия. Серия А. 20-й тур
27 апр, 19:00. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Удинезе

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом: коэффициент на победу «фиалок» — 1.73, это примерно 56% вероятности. Успех «Удинезе» оценен в 4.50 (21%). Ничья котируется чуть ниже — на нее можно поставить за 4.20 (23%).

При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на триумф «Фиорентины» обернется выплатой 1 730 рублей.

По мнению аналитиков, самый вероятный исход встречи — ничья 1:1, которая оценена в 7.20. Чуть дороже — за 7.40 — идет минимальная победа хозяев (1:0), за 7.90 можно оформить успех «Фиорентины» со счетом 2:1.

Тотал больше 1.5 мяча идет с коэффициентом 1.23, меньше — за 4.10. Тотал больше 3.5 гола оценен в 2.90, обратная ставка доступна за 1.42.

«Фиалки» выступают не очень результативно — больше одного мяча забили всего раз в последних девяти матчах. Индивидуальный тотал флорентийцев больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.74, меньше 1.5 мяча можно взять за 2.10. У «Удинезе» эта линия оценена в 3.20 и 1.35, соответственно.

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Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Удинезе»

«Фиорентина» сражается за место в Лиге Европы: пока команда идет седьмой, но имеет игру в запасе. В случае победы над «Удинезе» флорентийцы рванут сразу на пятую строчку. В последние месяцы команда из Тосканы выглядела весьма солидно: проиграла всего два раза в последних 10 матчах и забивает в каждой встрече с начала февраля. «Удинезе» тоже неплохо атакует: за апрель настучал 13 мячей, оформив разгромы 5:1 и 4:1 над «Кальяри» и «Эмполи».

Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.

Футбол
Прогнозы на спорт
ФК Удинезе
ФК Фиорентина
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«Манчестер Сити» — «Реал»: где смотреть матч Лиги чемпионов 26 апреля 2022 года онлайн в прямом эфире
Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 26 16 4 6 45-25 52
3
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
4
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 26 8 5 13 33-44 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 - : -
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 - : -
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Далер Кузяев

Зенит

 7
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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