«Фиорентина» — «Удинезе»: прогноз на матч серии А 27 апреля 2022 года
27 апреля 2022 года «Фиорентина» и «Удинезе» встретятся в отложенной игре 20-го тура серии А. Команда Александра Кокорина примет соперника на стадионе «Артемио Франки», время начала игры — 19.00 мск. Прямая трансляция на телеканале «Матч! Футбол 2» стартует в 18.55.
Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают хозяев серьезным фаворитом: коэффициент на победу «фиалок» — 1.73, это примерно 56% вероятности. Успех «Удинезе» оценен в 4.50 (21%). Ничья котируется чуть ниже — на нее можно поставить за 4.20 (23%).
При благополучном исходе ставка в 1 000 рублей на триумф «Фиорентины» обернется выплатой 1 730 рублей.
По мнению аналитиков, самый вероятный исход встречи — ничья 1:1, которая оценена в 7.20. Чуть дороже — за 7.40 — идет минимальная победа хозяев (1:0), за 7.90 можно оформить успех «Фиорентины» со счетом 2:1.
Тотал больше 1.5 мяча идет с коэффициентом 1.23, меньше — за 4.10. Тотал больше 3.5 гола оценен в 2.90, обратная ставка доступна за 1.42.
«Фиалки» выступают не очень результативно — больше одного мяча забили всего раз в последних девяти матчах. Индивидуальный тотал флорентийцев больше 1.5 гола предложен с котировкой 1.74, меньше 1.5 мяча можно взять за 2.10. У «Удинезе» эта линия оценена в 3.20 и 1.35, соответственно.
Прогноз и ставка на матч «Фиорентина» — «Удинезе»
«Фиорентина» сражается за место в Лиге Европы: пока команда идет седьмой, но имеет игру в запасе. В случае победы над «Удинезе» флорентийцы рванут сразу на пятую строчку. В последние месяцы команда из Тосканы выглядела весьма солидно: проиграла всего два раза в последних 10 матчах и забивает в каждой встрече с начала февраля. «Удинезе» тоже неплохо атакует: за апрель настучал 13 мячей, оформив разгромы 5:1 и 4:1 над «Кальяри» и «Эмполи».
Рекомендуемая ставка: «обе забьют» за 1.77.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|26
|17
|7
|2
|61-25
|58
|
2
|Динамо
|26
|16
|4
|6
|45-25
|52
|
3
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|
4
|Сочи
|26
|14
|4
|8
|42-29
|46
|
5
|Локомотив
|25
|11
|8
|6
|37-32
|41
|
6
|Краснодар
|25
|11
|6
|8
|36-27
|39
|
7
|Кр. Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|
8
|Ростов
|26
|9
|7
|10
|44-44
|34
|
9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|
10
|Спартак
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|
11
|Рубин
|26
|8
|5
|13
|33-44
|29
|
12
|Н. Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|
13
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|
14
|Урал
|26
|5
|9
|12
|18-29
|24
|
15
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|
16
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|30.04
|14:00
|
Динамо – Урал
|- : -
|30.04
|14:00
|
Рубин – Сочи
|- : -
|30.04
|16:30
|
Краснодар – Ростов
|- : -
|30.04
|19:30
|
Зенит – Локомотив
|- : -
|1.05
|14:00
|
Спартак – Кр. Советов
|- : -
|1.05
|16:30
|
Химки – Уфа
|- : -
|1.05
|19:00
|
Ахмат – ЦСКА
|- : -
|2.05
|19:00
|
Арсенал – Н. Новгород
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|17
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Федор Смолов
Динамо
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|14
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|21
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0