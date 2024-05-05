В РПЛ объяснили распределение мест в таблице между «Зенитом», «Краснодаром» и «Динамо»

В пресс-службе РПЛ объяснили «СЭ» распределение мест в первой тройке чемпионата России после победы «Динамо» над «Сочи» в матче 27-го тура (3:2).

«Команды, набравшие одинаковое количество очков, не сыграли между собой равное количество матчей, поэтому применяются дополнительные показатели. У «Зенита» наибольшее количество побед — 15, а у «Краснодара» лучше разница забитых мячей, чем у «Динамо» (41-26, 43-33). Поэтому «Зенит» занимает первое место, а «Динамо» третье. Однако, в случае если бы равенство очков было бы только у «Зенита» и «Динамо», то на первом месте располагалась бы команда из Москвы — так как в обеих очных встречах «Динамо» одержало победы», — сообщили «СЭ» в пресс-службе РПЛ.

На данный момент лидером турнирной таблицы РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. При этом команда Сергея Семака имеет один матч в запасе. Вторым идет «Краснодар» (50), а тройку лучших замыкает «Динамо» (50).