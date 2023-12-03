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«Локомотив» — «Зенит»: дисквалификации Баринова и Галактионова дорого обойдутся москвичам

Прогноз на матч РПЛ «Локомотив» — «Зенит» 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Дмитрий Баринов.
Фото Getty Images

3 декабря в центральном матче 17-го тура РПЛ «Локомотив» дома примет «Зенит». Игра пройдет на «РЖД-Арене» в Черкизове, стартовый свисток арбитра Алексея Сухого прозвучит в 16.30 по московскому времени. Прямую трансляцию с 16.00 мск покажут телеканал «Матч ТВ» и онлайн-сервис «Кинопоиск».

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 16:30. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
Зенит

«Зенит» небезосновательно считается фаворитом предстоящего матча. В букмекерской компании Olimpbet на победу сине-бело-голубых можно поставить под коэффициент 2.01, что примерно 50% вероятности исхода. Успех «Локомотива» идет за 3.61 (26%), ничья — за 3.76 (24%).

В первом круге железнодорожники сенсационно набрали три очка в Санкт-Петербурге. Если на этот раз они просто не уступят, сыграет котировка 1.86.

Тотал больше 2.5 мяча предложен за 1.65, ТМ 2.5 — за 2.27.

Соперники обменялись голами в четырех из пяти последних встреч: условие «обе забьют» можно оформить за 1.58, «обе забьют — нет» — за 2.36.

Выигрыш «Локомотива» по угловым оценен в 2.50, ничья — в 9.00, успех «Зенита» — в 1.77.

Неплохой коэффициент на то, что гости не проиграют по ударам в створ — 1.45.

Пеп Гвардиола. Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

Прогноз и ставка на матч «Локомотив» — «Зенит»

«Локомотив» проиграл всего один из 11 последних матчей, но при этом нельзя сказать, что команда показывает очень уверенный футбол. На прошлых выходных москвичи упустили победу над «Крыльями», ведя 3:1 в добавленное время (3:3), а на неделе едва не уступили в Кубке России «Балтике» (2:2).

«Зенит» проиграл в Кубке «Динамо» (0:1), но все-таки от команды веет силой, а заявка сине-бело-голубых позволяет Сергею Семаку видоизменять игру и улучшать ее как до, так и во время матчей. У «Локо» же возможностей меньше, да еще дисквалификации Баринова с Галактионовым случились не кстати. Также стоит отметить, что в последние годы москвичи очень неважно противостоят этому сопернику — проиграли шесть из 10 игр и лишь раз добились победы.

Рекомендуемая ставка: победа «Зенита» и ТБ 1.5 за 2.13.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 3 декабря 2023 года
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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30 тур
2.12 14:00
Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
3.12 19:00
Ахмат – Спартак
 - : -
4.12 19:30
Динамо – Рубин
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 12
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 14 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 13 1 4
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 12 1 3
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