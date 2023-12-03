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ЦСКА — «Ростов»: прогноз на матч РПЛ 3 декабря 2023 года

Прогноз на матч РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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Тренировка ЦСКА.
Фото Официальный телеграм-канал ЦСКА

3 декабря в 17-м туре чемпионата России ЦСКА сыграет с «Ростовом». Команды встретятся спустя четыре дня после матча в Кубке страны. Предстоящая игра пройдет в Москве на «ВЭБ Арене», она начнется в 14.00 по столичному времени. В прямом эфире посмотреть ее можно будет на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.55 мск. Главный арбитр Рафаэль Шафеев из Волгограда.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

ЦСКА считается фаворитом у букмекеров. Аналитики Olimpbet выставили на победу армейцев коэффициент 1.91, что примерно 52% вероятности исхода. Ничья доступна за 3.82 (25%), триумф «Ростова» — за 3.92 (23%).

В Кубке России пару дней назад соперники разошлись вничью. На то, что южане снова не проиграют, котировка — 1.95.

Если команды забьют на двоих минимум три мяча, сыграет пари за 1.74. ТМ 2.5 идет за 2.13.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.67. Если отличится кто-то один или вообще никто, тогда сработает коэффициент 2.19.

Наиболее вероятный точный счет — ничья 1:1 за 6.60.

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Прогноз и ставка на матч ЦСКА — «Ростов»

«Ростов» очень невнятен на выезде в этом сезоне: во всех турнирах команда потерпела семь поражений при трех ничьих и ни разу не выиграла. Да и личные встречи с ЦСКА на арене армейцев наверняка вызывают у фанатов южан уныние — три неудачи подряд с общим счетом 1:10. Вероятно, новый матч снова сложится в пользу неплохо выглядящих москвичей.

Рекомендуемая ставка: П1 за 1.95.

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Футбол
Прогнозы на спорт
РПЛ
ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
 0 : 2
2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
3.12 14:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
3.12 16:30
Краснодар – Оренбург
 - : -
3.12 16:30
Локомотив – Зенит
 - : -
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Ахмат – Спартак
 - : -
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