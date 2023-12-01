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Гвардиола знал, что у «Сити» будут проблемы после требла. Команда много позволяет соперникам, но «Тоттенхэму» это не поможет

Прогноз и ставка на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 3 декабря 2023 года
Евгений Коростелев
Шеф отдела ставок
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Пеп Гвардиола.
Фото Global Look Press
Коллектив Постекоглу подкосили травмы.

3 декабря в АПЛ состоится матч между действующим чемпионом и недавним лидером АПЛ — «Манчестер Сити» примет «Тоттенхэм». Встреча пройдет на арене «Этихад» и начнется в 19.30 по московскому времени. В общем доступе в России она показана не будет. Главным арбитром назначен Саймон Хупер.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
Тоттенхэм

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм» 3 декабря 2023 года

Аналитики букмекерской компании ФОНБЕТ считают, что «Сити» не испытает проблем в предстоящем матче. На победу «горожан» можно поставить за 1.30, это примерно 77% вероятности исхода. Ничья доступна за 6.30 (16%), успех «Тоттенхэма» — за 9.50 (7%).

Команда из Лондона стала непростым оппонентом для Пепа Гвардиолы — три из четырех последних матчей завершились в пользу «шпор». На то, что на этот раз они хотя бы не уступят, котировка — 3.60.

Можете подстраховать гостей с помощью форы: Ф2(+1.5) идет за 2.10. Однако если больше верите в разгромную победу «Сити», возьмите Ф1(-1.5) за 1.75.

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Эксперты убеждены, что игра получится очень яркой, поэтому тотал больше 2.5 мяча оценен скромными 1.38. Поэтому присмотритесь к ТБ 3.5 за 1.92 либо к ТМ 3.5 за 1.90.

Вариант «обе забьют» доступен за 1.70, «обе забьют — нет» — за 2.17.

Наиболее вероятный точный счет — 2:0 в пользу «Сити» за 8.50.

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«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: прогноз и анализ матча 14-го тура АПЛ 3 декабря 2023 года

«Манчестер Сити» заслуживает благодарности от фанатов АПЛ по всему миру за то, что по итогам трети турнира на вершине таблицы царит такой приятный хаос. Лидирует «Арсенал», а в четырех очках от него располагаются сразу четыре команды, которые готовы в любой момент воспользоваться осечкой коллектива Артеты. «Тоттенхэм» в их числе — правда, «шпоры» еще недавно могли рассчитывать на большее, чем пятое место. Лондонцы некоторое время возглавляли лигу, но крупные кадровые проблемы серьезно их притормозили.

В стартовых 10 турах Сон и компания одержали восемь побед (в том числе обыграли «МЮ» и «Ливерпуль») и дважды сыграли вничью — с «Брентфордом» и «Арсеналом». Но с лондонского дерби против «Челси» (1:4) началась серия поражений. В той встрече несколько игроков «шпор» получили повреждения, а Удоджи и Ромеро были удалены. Отсюда вытек проигрыш «Вулверхэмптону» (1:2), а чуть позже «Астон Вилле» (тоже 1:2). Причем в обоих случаях лондонцы вели в счете, но не дотянули до финального свистка.

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Перед игрой с «Сити» у Постекоглу снова полно проблем. Главная — отсутствие травмированного Джеймса Мэддисона. Блестяще вписавшийся в команду полузащитник оформил 3+5 в предыдущих играх, но в последних двух был недоступен. Также тренерский штаб гостей не сможет рассчитывать на Перишича, Бентанкура, Ришарлисона, Сессеньона, Соломона, Уайтмана и ван де Вена. Под вопросом участие Сарра.

У «Сити» же трудностей с составом почти нет (отсутствуют де Брейне, Ковачич и Матеуш Нунеш), но есть сложности с дисциплиной и мотивацией. Пеп предполагал, что после требла команде будет непросто подтвердить статус сильнейшей во всех турнирах — и он оказался прав. «Горожане» уже вылетели из Кубка лиги, а в АПЛ не победили в двух последних матчах. В игре с «Челси» Холанн с товарищами вели трижды, но сыграли 4:4. Впереди они были и в битве с «Ливерпулем», но снова ничья — 1:1.

На неделе расхлябанность футболистов едва не привела к поражению в Лиге чемпионов. «Манчестер» полностью провалил первый тайм игры с «Лейпцигом» и ушел на перерыв при счете 0:2, но ядерно отреагировал на произошедшее, забив трижды во второй 45-минутке. Естественно, не обошлось без результативных действий от Эрлинга — к 14+3 в АПЛ норвежец добавил 5+1 в ЛЧ. В прошедшем матче на его счету один из забитых мячей, а всего он отличился в шести из семи предыдущих игр за клуб.

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Прогноз и ставка на матч «Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»

«Тоттенхэм» жаль: в команде слишком много травмированных (потеря Мэддисона — отдельная боль), из-за чего ей не удается вернуться на победную тропу. И если в атаке что-то да получается, то в обороне царит недопонимание — в четырех последних матчах лондонцы пропустили девять мячей.

«Сити» тоже нестабилен у своих ворот — «горожане» завершили всухую только три из 12 предыдущих встреч во всех турнирах. Однако их нападение монструозно и готово вспыхнуть в любой момент. Камбэк в противостоянии с «Лейпцигом» доказал, что при желании для «горожан» не проблема забить трижды за тайм.

Учитывая, что лидерство в АПЛ утрачено, перед Холанном и компанией будет поставлена задача как можно скорее вернуть его себе. Плюс было бы неплохо отцепить одного из соперников, поэтому жалеть «Тоттенхэм» никто не будет. Да и «шпоры» сейчас не в том состоянии, чтобы сопротивляться. Однако свой гол они даже в гостях наверняка забьют — благо волшебник Сон до сих пор в строю.

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ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
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2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 16 6 3 7 14-15 21
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 16 5 4 7 14-18 19
12
 Урал 16 5 4 7 18-25 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
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15
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