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ЦСКА — «Ростов»: где смотреть матч РПЛ 3 декабря 2023 года онлайн в прямом эфире

Прямая трансляция матча РПЛ ЦСКА — «Ростов» 3 декабря 2023 года
Артем Мазилкин
Корреспондент
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3 декабря в 17-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется со свистком арбитра Рафаэля Шафеева в 14.00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.55 мск.

Россия. Премьер-лига. 17-й тур
03 дек, 14:00. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Ростов

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом ЦСКА. Успех армейцев котируется за 1.91, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья идет за 3.82 (25%), выигрыш «Ростова» — за 3.92 (23%).

В Кубке России пару дней назад соперники разошлись вничью. На то, что южане снова не проиграют, котировка — 1.95.

Если команды забьют на двоих минимум три мяча, сыграет пари за 1.74. ТМ 2.5 идет за 2.13.

В трех последних домашних матчах ЦСКА неизменно отличался хотя бы дважды. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 1.98.

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Вариант «обе забьют» предложен за 1.67. Если отличится кто-то один или вообще никто, тогда сработает коэффициент 2.19.

Может, гости окажутся точнее в ударах по воротам? П2 в этом игровом компоненте идет за 2.85, П1 — за 1.60, ничья — за 8.00.

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ФК Ростов
ФК ЦСКА (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 16 9 5 2 25-13 32
3
 Кр. Советов 17 8 5 4 36-24 29
4
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
5
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Рубин 16 7 4 5 16-20 25
8
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
9
 Пари НН 17 7 3 7 15-15 24
10
 Ростов 16 5 5 6 24-27 20
11
 Факел 17 5 5 7 14-18 20
12
 Урал 17 5 4 8 18-26 19
13
 Оренбург 16 3 5 8 17-25 14
14
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
15
 Ахмат 16 3 4 9 16-22 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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Факел – Балтика
 0 : 0
2.12 16:30
Сочи – Кр. Советов
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2.12 19:30
Пари НН – Урал
 1 : 0
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ЦСКА – Ростов
 - : -
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Краснодар – Оренбург
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