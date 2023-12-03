3 декабря в 17-м туре чемпионата России ЦСКА встретится с «Ростовом». Игра пройдет на «ВЭБ Арене» в Москве и начнется со свистком арбитра Рафаэля Шафеева в 14.00 по столичному времени. Прямая трансляция будет доступна на сайте matchtv.ru, телеканале «Матч! Премьер», а также на онлайн-платформе «Кинопоиск» с 13.55 мск.

Аналитики букмекерской компании Olimpbet назвали фаворитом ЦСКА. Успех армейцев котируется за 1.91, это примерно 52% вероятности исхода. Ничья идет за 3.82 (25%), выигрыш «Ростова» — за 3.92 (23%).

В Кубке России пару дней назад соперники разошлись вничью. На то, что южане снова не проиграют, котировка — 1.95.

Если команды забьют на двоих минимум три мяча, сыграет пари за 1.74. ТМ 2.5 идет за 2.13.

В трех последних домашних матчах ЦСКА неизменно отличался хотя бы дважды. ИТБ1 (1.5) можно взять за 1.82, ИТМ1 (1.5) — за 1.98.

Вариант «обе забьют» предложен за 1.67. Если отличится кто-то один или вообще никто, тогда сработает коэффициент 2.19.

Может, гости окажутся точнее в ударах по воротам? П2 в этом игровом компоненте идет за 2.85, П1 — за 1.60, ничья — за 8.00.

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