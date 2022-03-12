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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 марта 2022

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 12 марта
Виталий Пудздрав
Дмитрий Баринов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

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Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).

· Ф1(+1) идет за 1.31;

· Ф2(-1) за 3.50.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

При ставке в 1 000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 3 400 рублей. Ставка «Локомотив» не проиграет" есть в линии за 1.66.

Шансы «Локо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.90.

Уверены, что ЦСКА сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.

· ТМ 1.5 — 1.40;

· обе забьют: да — 2.00;

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 21-й тур
12 мар, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
ЦСКА
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

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Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
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