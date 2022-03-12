12 марта в 21-м туре РПЛ сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Встреча пройдет в Москве на «РЖД-Арене» и начнется в 19.00. Трансляцию покажет сайт matchtv.ru.

Аналитики букмекерской компании БЕТСИТИ считают, что в этом матче победит ЦСКА. На команду гостей можно поставить с котировкой 2.30 — это примерно 42% вероятности. Ничью предлагается взять за 3.40 (28%), а победа «Локомотива» есть в линии за 3.40 (30%).

· Ф1(+1) идет за 1.31;

· Ф2(-1) — за 3.50.

12.03.2022 | Локомотив — ЦСКА

При ставке в 1 000 рублей на победу «Локомотива» потенциальная выплата составит 3 400 рублей. Ставка «Локомотив» не проиграет" есть в линии за 1.66.

Шансы «Локо» забить больше двух голов оцениваются коэффициентом 2.90.

Уверены, что ЦСКА сумеет отличиться больше одного раза в матче? ИТБ2 (1.5) доступен за 2.40.

Аналитики считают, что наиболее вероятен счет 1:1. На него можно поставить за 6.10.

· ТМ 1.5 — 1.40;

· обе забьют: да — 2.00;