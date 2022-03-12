Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Брайтон» — «Ливерпуль» 12 марта

12 марта 2022 года матч между «Брайтоном» и «Ливерпулем» откроет программу 29-го тура АПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», начало в 15.30.

Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Клоппа фаворитом встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.50 — это около 64% вероятности. Триумф «Брайтона» доступен за 6.50 (15%), а ничья — за 4.60 (21%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 4 600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор, например:

· Ф1(+1) идет за 2.02, а Ф2(-1) — за 1.85;

· Ф1(+1.5) идет за 1.58, а Ф2(-1.5) — за 2.37;

· Ф1(+2) идет за 1.29, а Ф2(-2) — за 3.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.22.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Обратный исход оценивается котировкой 2.04.

Шансы «Брайтона» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 3.50.

Уверены, что «Ливерпулю» по силам забить свыше двух мячей? ИТБ2 (2.5) идет за 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 7.40.