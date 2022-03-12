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Сегодня, 15:15

«Брайтон» — «Ливерпуль»: прогноз на матч АПЛ 12 марта 2022 года

Прогноз на матч чемпионата Англии по футболу «Брайтон» — «Ливерпуль» 12 марта
Виталий Пудздрав
Джордан Хендерсон.
Фото Reuters

12 марта 2022 года матч между «Брайтоном» и «Ливерпулем» откроет программу 29-го тура АПЛ. Встреча между ними состоится на стадионе «Фалмер — Зе Амекс», начало в 15.30.

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Букмекерская компания БЕТСИТИ считает команду Клоппа фаворитом встречи. Сделать ставку на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.50 — это около 64% вероятности. Триумф «Брайтона» доступен за 6.50 (15%), а ничья — за 4.60 (21%).

При ставке в 1 000 рублей на ничью можно выиграть 4 600 рублей в случае «мирного» исхода встречи.

Вы также можете выбрать один из множества вариантов фор, например:

· Ф1(+1) идет за 2.02, а Ф2(-1) — за 1.85;

· Ф1(+1.5) идет за 1.58, а Ф2(-1.5) — за 2.37;

· Ф1(+2) идет за 1.29, а Ф2(-2) — за 3.60.

Тотал голов больше 2.5 доступен за 1.66, а ТМ 2.5 — за 2.22.

Поставить на то, что обе команды забьют, можно за 1.78. Обратный исход оценивается котировкой 2.04.

Шансы «Брайтона» отличиться свыше одного раза оцениваются коэффициентом 3.50.

Уверены, что «Ливерпулю» по силам забить свыше двух мячей? ИТБ2 (2.5) идет за 2.75.

Аналитики БЕТСИТИ считают наиболее вероятным счетом матча 0:2 — коэффициент 7.40.

Англия. Премьер-лига. 29-й тур
12 мар, 15:30. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон & Хоув
Ливерпуль

Футбол
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ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
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«Локомотив» — ЦСКА: прогноз и ставки на матч РПЛ 12 марта 2022
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 13 5 2 49-22 44
2
 Динамо 20 12 3 5 36-22 39
3
 Сочи 20 12 1 7 33-21 37
4
 ЦСКА 20 11 3 6 24-16 36
5
 Краснодар 19 9 5 5 31-19 32
6
 Локомотив 19 8 7 4 27-21 31
7
 Ахмат 20 10 0 10 27-27 30
8
 Кр. Советов 19 8 4 7 24-20 28
9
 Спартак 20 7 5 8 22-28 26
10
 Рубин 20 7 4 9 27-31 25
11
 Н. Новгород 20 6 4 10 19-31 22
12
 Арсенал 20 5 5 10 23-39 20
13
 Урал 20 4 7 9 13-21 19
14
 Ростов 19 4 6 9 30-36 18
15
 Уфа 20 3 7 10 18-30 16
16
 Химки 20 2 8 10 18-37 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 00:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
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ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 8
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 5
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 11 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 17 1 7
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